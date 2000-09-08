Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому обязательно нужно есть куриные яйца
В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины
Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания холестерина, давно устарело. Наука доказала, что содержание холестерина в организме человека не зависит напрямую от рациона. Куриные яйца, богатые питательными элементами и витаминами нужно обязательно есть в межсезонье – это укрепляет здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В. Яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Последние исследования показывают, что употребление куриных яиц помогают сбросить вес, не вредя организму.
Сочетание лецитина и железа в яйцах улучшает процессы кроветворения. Научно доказано, что присутствие яиц в рационе питания способствует поддержанию в норме артериального давления. Также эксперты в области питания утверждают, что куриные яйца улучшают работу легких, помогают иммунитету бороться с бактериями, способствуют уменьшению риска развития онкологических заболеваний.
Сырые куриные яйца рекомендуются людям, страдающим болезнями нервной системы. Также сырые яйца показаны работникам вредных производств с применением нейрогенных промышленных химикатов, таких как ртуть и мышьяк. Помимо этого, белок сырых яиц задействуется для борьбы с воспалительными заболеваниями (например, к нему прибегают при остром ацидозе).
Читайте также: Медики рассказали, кому обязательно нужно есть тунец
Нет точного ответа на вопрос, сколько яиц можно съедать без вреда для организма. Диетологи советуют съедать порядка 4-7 яиц в неделю.
Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания холестерина, давно устарело. Наука доказала, что содержание холестерина в организме человека не зависит напрямую от рациона. Куриные яйца, богатые питательными элементами и витаминами нужно обязательно есть в межсезонье – это укрепляет здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В. Яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Последние исследования показывают, что употребление куриных яиц помогают сбросить вес, не вредя организму.
Сочетание лецитина и железа в яйцах улучшает процессы кроветворения. Научно доказано, что присутствие яиц в рационе питания способствует поддержанию в норме артериального давления. Также эксперты в области питания утверждают, что куриные яйца улучшают работу легких, помогают иммунитету бороться с бактериями, способствуют уменьшению риска развития онкологических заболеваний.
Сырые куриные яйца рекомендуются людям, страдающим болезнями нервной системы. Также сырые яйца показаны работникам вредных производств с применением нейрогенных промышленных химикатов, таких как ртуть и мышьяк. Помимо этого, белок сырых яиц задействуется для борьбы с воспалительными заболеваниями (например, к нему прибегают при остром ацидозе).
Читайте также: Медики рассказали, кому обязательно нужно есть тунец
Нет точного ответа на вопрос, сколько яиц можно съедать без вреда для организма. Диетологи советуют съедать порядка 4-7 яиц в неделю.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2057
0
Также советуем посмотреть
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
- Путин понял, что пора залезать под капот вместо мотора
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
Оставьте свой комментарий