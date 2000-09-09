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Врачи объяснили, к чему приводят татуировки на теле
Последствия нанесения татуировок могут быть опасными.
После нанесения татуровки могут развиться опасные для человеческой жизни заболевания, в том числе рак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
В частности, дерматовенеролог Елена Ковтунова рассказала о том, что после нанесения татуировки может развиться золотистый стафилококк – инфекция, вызываемая крайне живучими бактериями, и способная провоцировать появление таких заболеваний, как аденоидит, гнойная ангина, пневмония, перикардит, конъюнктивит, длительная диарея и другие.
По словам Ковтуновой, золотистый стафилококк может развиться в том случае, если обладатель свежей татуировки не ухаживает за ней должным образом.
Кроме того, отметила специалист, один из самых неприятных рисков подорвать здоровье из-за сделанной татуировки, связан с заражением гепатитом С, как правило, при несоблюдении стерильности. Гепатит С является наиболее тяжелой формой вирусного гепатита и особенно опасен в хронической форме, которая нередко переходит в цирроз и рак печени. Причем хронический гепатит развивается примерно у 70% людей, переболевших острым гепатитом.
Медицинская практика говорит о том, что люди с татуировками находятся в повышенной группе риска заражения гепатитом, особенно те, у кого тату набиты на е больших участках кожи.
«Учеными было проведено большое исследование – проанализировано 124 научные работы из 30 стран – и выявлена прямая связь между количеством тату на теле человека и развитием гепатита С», - заметила в связи с этим дерматовенеролог Елена Ковтунова.
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Помимо этого, тату-мастера нередко используют розово-красный ртутный минерал киноварь – этот пигментпровоцирует раздражение и может стать причиной аллергических реакций. Нанесение татуировок на кожу с обилием родинок может с большей вероятностью поспособствовать развитию такой разновидности рака кожи, как меланома, также предостерегли врачи.
После нанесения татуровки могут развиться опасные для человеческой жизни заболевания, в том числе рак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
В частности, дерматовенеролог Елена Ковтунова рассказала о том, что после нанесения татуировки может развиться золотистый стафилококк – инфекция, вызываемая крайне живучими бактериями, и способная провоцировать появление таких заболеваний, как аденоидит, гнойная ангина, пневмония, перикардит, конъюнктивит, длительная диарея и другие.
По словам Ковтуновой, золотистый стафилококк может развиться в том случае, если обладатель свежей татуировки не ухаживает за ней должным образом.
Кроме того, отметила специалист, один из самых неприятных рисков подорвать здоровье из-за сделанной татуировки, связан с заражением гепатитом С, как правило, при несоблюдении стерильности. Гепатит С является наиболее тяжелой формой вирусного гепатита и особенно опасен в хронической форме, которая нередко переходит в цирроз и рак печени. Причем хронический гепатит развивается примерно у 70% людей, переболевших острым гепатитом.
Медицинская практика говорит о том, что люди с татуировками находятся в повышенной группе риска заражения гепатитом, особенно те, у кого тату набиты на е больших участках кожи.
«Учеными было проведено большое исследование – проанализировано 124 научные работы из 30 стран – и выявлена прямая связь между количеством тату на теле человека и развитием гепатита С», - заметила в связи с этим дерматовенеролог Елена Ковтунова.
Читайте также: Медики рассказали, кому не стоит есть овсянку
Помимо этого, тату-мастера нередко используют розово-красный ртутный минерал киноварь – этот пигментпровоцирует раздражение и может стать причиной аллергических реакций. Нанесение татуировок на кожу с обилием родинок может с большей вероятностью поспособствовать развитию такой разновидности рака кожи, как меланома, также предостерегли врачи.
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