Раздел: Медицина
Названы главные правила здоровой закуски к алкоголю
Спиртное не рекомендуется мешать со сладким.
Если неправильно закусывать алкогольные напитки во время застолья, то это может привести к опасному нарушению в организме. Эксперты рассказали, каким должно быть питание в момент выпивки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Закусывая алкоголь неподходящими продуктами, можно спровоцировать состояние гипогликемии, при которой происходит резкое падение глюкозы в крови, что делает невозможным нормальное функционирование клеток, в том числе клеток мозга.
«Если вы надумали пить, то обязательно стоит запастись той пищей, которая хорошо выводит алкоголь из организма», - объяснили эксперты, как можно избежать опасного нарушения.
По их словам, никогда не нужно сочетать алкоголь с сахаросодержащими продуктами – шоколадом, конфетами. Это может привести к резкому росту сахара в крови и вызвать в ответ повышенную выработку инсулина, что и чревато в итоге развитием гипогликемии.
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Алкогольные напитки лучше всего закусывать такими продуктами, как отварной картофель, легкий салат с овощами, нежирное мясо птицы, дали совет специалисты.
Если неправильно закусывать алкогольные напитки во время застолья, то это может привести к опасному нарушению в организме. Эксперты рассказали, каким должно быть питание в момент выпивки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Закусывая алкоголь неподходящими продуктами, можно спровоцировать состояние гипогликемии, при которой происходит резкое падение глюкозы в крови, что делает невозможным нормальное функционирование клеток, в том числе клеток мозга.
«Если вы надумали пить, то обязательно стоит запастись той пищей, которая хорошо выводит алкоголь из организма», - объяснили эксперты, как можно избежать опасного нарушения.
По их словам, никогда не нужно сочетать алкоголь с сахаросодержащими продуктами – шоколадом, конфетами. Это может привести к резкому росту сахара в крови и вызвать в ответ повышенную выработку инсулина, что и чревато в итоге развитием гипогликемии.
Читайте также: Врачи объяснили, к чему приводят татуировки на теле
Алкогольные напитки лучше всего закусывать такими продуктами, как отварной картофель, легкий салат с овощами, нежирное мясо птицы, дали совет специалисты.
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