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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, как распознать болезни по виду языка

Ученые рассказали, как распознать болезни по виду языка Наблюдение за внешним видом языка поможет поддерживать здоровье.

Согласно китайской народной медицине, язык разделён на несколько важнейших зон, каждая из которых может рассказать об отдельных особенностях здоровья человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Учёные заявили, что анализ состояния данного органа вкуса может помочь в диагностике различных заболеваний. Практикующий врач Вэйвени Холланд рассказала, что во внешнем виде языка важно обращать внимание на всё: от его структуры, до цвета и формы.

Язык может приобретать багряный цвет при недостаточном поступлении крови, что может быть тревожным сигналом для организма. Бледность языка символизирует о недостатке определённых витаминов и минералов и встречается, как один из симптомов анемии.

Холланд добавила, что яркий красный цвет язык приобретает, когда организм человека борется с жаром, а припухлость данного органа может быть связана с недостатком питательных веществ и влаги в теле. Отсутствие бледной плёнки на языке является признаком обезвоживания организма.

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Если же язык пожелтел и стал сухим, это может говорить об инфекции, попавшей в тело человека. Пупырышки на кончике языка зачастую означают вирусную или бактериальную инфекцию, или аллергическую реакцию на медикаменты. По словам учёных, наблюдение за внешним видом языка поможет поддерживать здоровье организма.
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 Теги: язык, болезни

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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