Раздел: Медицина
Осенние арбузы могут быть опасны для здоровья
Покупая осенний арбуз, тщательно осмотрите его на предмет явных повреждений и вмятин
Вкуснейшая ягода под названием арбуз, которую любят практически все, созревает, как известно, к августу, а некоторые сорта предпочтительно начинать есть только с сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Диетологи рекомендуют ее всем своим пациентам, даже тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и диабет. Единственное разумное ограничение - не превышать двухсотграммовую порцию этого сочного и сладкого лакомства.
И вот вдруг появилась неприятная новость: осенние арбузы могут быть опасны для здоровья. Такая информация стала результатом исследования, которое провели американские ученые из Университета Вашингтона.
Всех нас ежегодно предупреждают: не покупайте ранние арбузы! Ими можно отравиться из-за большого количества нитратов, которые накапливаются в кожуре и мякоти из-за стремления бахчеводов ускорить рост плодов и получить прибыль. И это все еще правда. Но теперь и осенний урожай арбузов оказался в списке опасных продуктов.
Первая причина: нитраты, которые попадают в арбузы из почвы во время их роста и созревания, никуда из этих ягод не исчезают - наоборот, при длительном хранении после сбора урожая токсины могут усилить свою активность. И если такие арбузы лежали в сыром непроветриваемом помещении, да еще при высокой температуре, вместо пользы и удовольствия они могут стать причиной отравления вплоть до летального исхода.
Вторая причина: чтобы повысить «стойкость» арбузов при транспортировке и последующем хранении до самой осени, их срывают немного недозрелыми, а доходят до кондиции они уже в дороге или на складе. Часто созревание происходит намного быстрее ожидаемых сроков, и часть арбузов может потрескаться и получить через микротрещины опасные бактерии. При покупке таких арбузов зачастую невозможно определить такие незаметные глазу повреждения кожуры, однако этого достаточно, чтобы серьезно навредить здоровью любителей сладкого лакомства.
Третья причина: закладывая недозрелые арбузы на хранение до осенней распродажи, торговцы обрабатывают их особыми составами, которые предназначены для защиты ягод от бактерий. Но эти же составы при долгом воздействии на плоды проникают в кожуру и делают ее токсичной для едока. Отчасти в этом случае может помочь совет инфекционистов: если вы не уверены в происхождении арбуза, способе его транспортировки или хранения, не ешьте мякоть, расположенную ближе к кожуре плода, ограничивайтесь лишь средней частью арбузной плоти. Она там вкуснее и слаще к тому же.
И даже если бахчевод или перевозчик оказался сознательным и сделал все возможное для транспортировки и хранения арбузов в оптимальных условиях, выхлопные газы транспортных магистралей и неблагоприятные погодные условия мегаполисов в любом случае влияют на все продукты, находящиеся длительное время в городской черте, даже если склад находится на окраине.
Читайте также: Стало известно, чем опасны для здоровья арбузы с нитратами
Специалисты рекомендуют: покупая осенний арбуз, тщательно осмотрите его на предмет явных повреждений и вмятин, а выбрав подходящий плод, не забудьте перед употреблением вымыть его с мылом и окатить кипятком. Не ешьте ту часть мякоти, которая находится ближе к кожуре. Разрезанный арбуз храните в холодильнике не дольше суток, а целые плоды - не дольше месяца-полутора.
И помните: идеальный плод можно купить в августе или начале сентября. Осенью риски навредить своему здоровью, употребив в пищу любимое лакомство, возрастают.
Вкуснейшая ягода под названием арбуз, которую любят практически все, созревает, как известно, к августу, а некоторые сорта предпочтительно начинать есть только с сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Диетологи рекомендуют ее всем своим пациентам, даже тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и диабет. Единственное разумное ограничение - не превышать двухсотграммовую порцию этого сочного и сладкого лакомства.
И вот вдруг появилась неприятная новость: осенние арбузы могут быть опасны для здоровья. Такая информация стала результатом исследования, которое провели американские ученые из Университета Вашингтона.
Всех нас ежегодно предупреждают: не покупайте ранние арбузы! Ими можно отравиться из-за большого количества нитратов, которые накапливаются в кожуре и мякоти из-за стремления бахчеводов ускорить рост плодов и получить прибыль. И это все еще правда. Но теперь и осенний урожай арбузов оказался в списке опасных продуктов.
Первая причина: нитраты, которые попадают в арбузы из почвы во время их роста и созревания, никуда из этих ягод не исчезают - наоборот, при длительном хранении после сбора урожая токсины могут усилить свою активность. И если такие арбузы лежали в сыром непроветриваемом помещении, да еще при высокой температуре, вместо пользы и удовольствия они могут стать причиной отравления вплоть до летального исхода.
Вторая причина: чтобы повысить «стойкость» арбузов при транспортировке и последующем хранении до самой осени, их срывают немного недозрелыми, а доходят до кондиции они уже в дороге или на складе. Часто созревание происходит намного быстрее ожидаемых сроков, и часть арбузов может потрескаться и получить через микротрещины опасные бактерии. При покупке таких арбузов зачастую невозможно определить такие незаметные глазу повреждения кожуры, однако этого достаточно, чтобы серьезно навредить здоровью любителей сладкого лакомства.
Третья причина: закладывая недозрелые арбузы на хранение до осенней распродажи, торговцы обрабатывают их особыми составами, которые предназначены для защиты ягод от бактерий. Но эти же составы при долгом воздействии на плоды проникают в кожуру и делают ее токсичной для едока. Отчасти в этом случае может помочь совет инфекционистов: если вы не уверены в происхождении арбуза, способе его транспортировки или хранения, не ешьте мякоть, расположенную ближе к кожуре плода, ограничивайтесь лишь средней частью арбузной плоти. Она там вкуснее и слаще к тому же.
И даже если бахчевод или перевозчик оказался сознательным и сделал все возможное для транспортировки и хранения арбузов в оптимальных условиях, выхлопные газы транспортных магистралей и неблагоприятные погодные условия мегаполисов в любом случае влияют на все продукты, находящиеся длительное время в городской черте, даже если склад находится на окраине.
Читайте также: Стало известно, чем опасны для здоровья арбузы с нитратами
Специалисты рекомендуют: покупая осенний арбуз, тщательно осмотрите его на предмет явных повреждений и вмятин, а выбрав подходящий плод, не забудьте перед употреблением вымыть его с мылом и окатить кипятком. Не ешьте ту часть мякоти, которая находится ближе к кожуре. Разрезанный арбуз храните в холодильнике не дольше суток, а целые плоды - не дольше месяца-полутора.
И помните: идеальный плод можно купить в августе или начале сентября. Осенью риски навредить своему здоровью, употребив в пищу любимое лакомство, возрастают.
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