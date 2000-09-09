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Осенние арбузы могут быть опасны для здоровья

Осенние арбузы могут быть опасны для здоровья

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В каких случаях беременным надо отказаться от арбуза Специалисты рассказали о том, почему беременным лучше отказаться от употребления арбузов.