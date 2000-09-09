Раздел: Медицина
Этот полезный фрукт может уберечь от диабета
Авокадо может спасти от диабета
Ученые из Университета медицинских наук Ирана стали авторами исследования, подтвердившего благотворное влияние авокадо в плане защиты от развития метаболического синдрома – состояния, зачастую предшествующего сахарному диабету, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем, заявили при этом научные специалисты.
Исследователями были проанализированы данные 130 научных работ, изучавших целебные свойства авокадо. В результате ими было сделано заключение о том, что употребление авокадо дает мощный эффект снижения уровня «плохого» холестерина в организме, обладающего свойством налипать на сосудистые стенки и способствовать развитию тромбозов.
«Попадая в организм, микроэлементы авокадо способствуют более интенсивной выработке липопротеинов высокой плотности, уменьшающих концентрацию «плохого» холестерина. У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов», - заявили авторы работы.
Помимо этого научные специалисты удостоверились в том, что компоненты авокадо оказывают регулирующее действие не только на содержание холестерина, но и на уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение проблем с состоянием сердца и сосудов, артериальную гипертензию и ожирение. Все это также значительно снижает риск появления диабета, подчеркнули эксперты.
Читайте также: Этот фрукт может уберечь от опасной болезни
Отметим, что предварительные исследования качества авокадо свидетельствовали о том, что его вещества способны предотвращать развитие раковых клеток и даже их уничтожать.
Ученые из Университета медицинских наук Ирана стали авторами исследования, подтвердившего благотворное влияние авокадо в плане защиты от развития метаболического синдрома – состояния, зачастую предшествующего сахарному диабету, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем, заявили при этом научные специалисты.
Исследователями были проанализированы данные 130 научных работ, изучавших целебные свойства авокадо. В результате ими было сделано заключение о том, что употребление авокадо дает мощный эффект снижения уровня «плохого» холестерина в организме, обладающего свойством налипать на сосудистые стенки и способствовать развитию тромбозов.
«Попадая в организм, микроэлементы авокадо способствуют более интенсивной выработке липопротеинов высокой плотности, уменьшающих концентрацию «плохого» холестерина. У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов», - заявили авторы работы.
Помимо этого научные специалисты удостоверились в том, что компоненты авокадо оказывают регулирующее действие не только на содержание холестерина, но и на уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение проблем с состоянием сердца и сосудов, артериальную гипертензию и ожирение. Все это также значительно снижает риск появления диабета, подчеркнули эксперты.
Читайте также: Этот фрукт может уберечь от опасной болезни
Отметим, что предварительные исследования качества авокадо свидетельствовали о том, что его вещества способны предотвращать развитие раковых клеток и даже их уничтожать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
345
0
Также советуем посмотреть
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
Оставьте свой комментарий