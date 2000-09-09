Этот полезный фрукт может уберечь от диабета

Авокадо может спасти от диабета



Ученые из Университета медицинских наук Ирана стали авторами исследования, подтвердившего благотворное влияние авокадо в плане защиты от развития метаболического синдрома – состояния, зачастую предшествующего сахарному диабету, передает



Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем, заявили при этом научные специалисты.



Исследователями были проанализированы данные 130 научных работ, изучавших целебные свойства авокадо. В результате ими было сделано заключение о том, что употребление авокадо дает мощный эффект снижения уровня «плохого» холестерина в организме, обладающего свойством налипать на сосудистые стенки и способствовать развитию тромбозов.



«Попадая в организм, микроэлементы авокадо способствуют более интенсивной выработке липопротеинов высокой плотности, уменьшающих концентрацию «плохого» холестерина. У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов», - заявили авторы работы.



Помимо этого научные специалисты удостоверились в том, что компоненты авокадо оказывают регулирующее действие не только на содержание холестерина, но и на уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение проблем с состоянием сердца и сосудов, артериальную гипертензию и ожирение. Все это также значительно снижает риск появления диабета, подчеркнули эксперты.



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Отметим, что предварительные исследования качества авокадо свидетельствовали о том, что его вещества способны предотвращать развитие раковых клеток и даже их уничтожать. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые из Университета медицинских наук Ирана стали авторами исследования, подтвердившего благотворное влияние авокадо в плане защиты от развития метаболического синдрома – состояния, зачастую предшествующего сахарному диабету, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем, заявили при этом научные специалисты.Исследователями были проанализированы данные 130 научных работ, изучавших целебные свойства авокадо. В результате ими было сделано заключение о том, что употребление авокадо дает мощный эффект снижения уровня «плохого» холестерина в организме, обладающего свойством налипать на сосудистые стенки и способствовать развитию тромбозов.«Попадая в организм, микроэлементы авокадо способствуют более интенсивной выработке липопротеинов высокой плотности, уменьшающих концентрацию «плохого» холестерина. У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов», - заявили авторы работы.Помимо этого научные специалисты удостоверились в том, что компоненты авокадо оказывают регулирующее действие не только на содержание холестерина, но и на уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение проблем с состоянием сердца и сосудов, артериальную гипертензию и ожирение. Все это также значительно снижает риск появления диабета, подчеркнули эксперты.Отметим, что предварительные исследования качества авокадо свидетельствовали о том, что его вещества способны предотвращать развитие раковых клеток и даже их уничтожать.



