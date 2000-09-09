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Этот полезный фрукт может уберечь от диабета

Этот полезный фрукт может уберечь от диабетаАвокадо может спасти от диабета

Ученые из Университета медицинских наук Ирана стали авторами исследования, подтвердившего благотворное влияние авокадо в плане защиты от развития метаболического синдрома – состояния, зачастую предшествующего сахарному диабету, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua

Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем, заявили при этом научные специалисты.

Исследователями были проанализированы данные 130 научных работ, изучавших целебные свойства авокадо. В результате ими было сделано заключение о том, что употребление авокадо дает мощный эффект снижения уровня «плохого» холестерина в организме, обладающего свойством налипать на сосудистые стенки и способствовать развитию тромбозов.

«Попадая в организм, микроэлементы авокадо способствуют более интенсивной выработке липопротеинов высокой плотности, уменьшающих концентрацию «плохого» холестерина. У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов», - заявили авторы работы.

Помимо этого научные специалисты удостоверились в том, что компоненты авокадо оказывают регулирующее действие не только на содержание холестерина, но и на уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение проблем с состоянием сердца и сосудов, артериальную гипертензию и ожирение. Все это также значительно снижает риск появления диабета, подчеркнули эксперты.

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Отметим, что предварительные исследования качества авокадо свидетельствовали о том, что его вещества способны предотвращать развитие раковых клеток и даже их уничтожать.
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 Теги: диабет, авокадо

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Сегодня, 12:43 » Автор: Татьяна Ларина
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