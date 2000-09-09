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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как правильно выбрать виноград

Медики подсказали, как правильно выбрать виноградВиноград – одно из самых вкусных лакомств сентября.

Потрясите, осмотрите, понюхайте. От одного из самых полезных фруктов осени – винограда – ломятся базарные и магазинные прилавки. Какой виноград полезен и имеет ли цвет значение? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Он замедляет старение кожи и организма, особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнью сердца и сосудов, проблемами со зрением. Все это о винограде спелом.

Как правильно выбрать виноград на прилавке, чтобы было и вкусно, и полезно? Прежде всего потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз.

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Обращайте внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественно зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. На запах он не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.
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 Теги: медики, виноград

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Сегодня, 14:22 » Автор: Татьяна Ларина
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