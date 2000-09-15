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Медики рассказали о влиянии музыки на здоровье

Медики рассказали о влиянии музыки на здоровьеКак человеку может помочь музыкальная терапия

Музыка может повысить настроение, вызвать приятные воспоминания или просто успокоить. А ученые утверждают, что музыка еще и способна оказывать значительное влияние на здоровье, поэтому она стала отдельным направлением терапии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты – это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции", – отметила Супрун .

Она добавила, что музыкальные терапевты подбирают отдельный стиль музыки или даже игру на музыкальных инструментах как терапию, которая поможет человеку в конкретной ситуации – пройти сложный курс физической реабилитации или успокоиться перед важной операцией.

Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента:

. влияет на ослабление симптомов боли, тошноты, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем;

. дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса, помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией.

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. наибольшее влияние музыка имеет мозг. Она влияет на когнитивные функции человека. Способность концентрировать внимание, развивать креативность, улучшать память и в целом учиться можно улучшить благодаря именно музыке.
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 Теги: музыка, здоровье

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Сегодня, 15:26 » Автор: Татьяна Ларина
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