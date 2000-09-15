Медики рассказали о влиянии музыки на здоровье

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Репродуктологи из Барселоны применяли музыкальную терапию во время ЭКО для того, чтобы повысить результативность искусственного оплодотворения яйцеклеток. Учёные связывают влияние вибраций музыки с тем, что процедура ЭКО заканчивается беременностью и успешными родами. В их эксперименте принимали участие огромное количество

Музыка способна не только поднять настроение или, наоборот, погрузить в состояние депрессии, а и вылечить человека. Правильная музыка имеет положительное влияние на клетки организма, в следствие чего может увеличиться уровень эндорфинов в крови или уменьшиться. Музыка может повлиять даже на обмен веществ и работу сердца, если