Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому полезно пить кофе
Еще одна веская причина пить кофе
Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation. Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», - приводятся в издании слова специалистов.
На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.
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В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.
Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation. Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», - приводятся в издании слова специалистов.
На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.
Читайте также: Медики объяснили, когда лучше всего пить кофе
В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.
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