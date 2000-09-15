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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, кому полезно пить кофе

Медики рассказали, кому полезно пить кофеЕще одна веская причина пить кофе

Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation. Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», - приводятся в издании слова специалистов.

На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.

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В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.
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 Теги: медики, кофе

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Сегодня, 17:09 » Автор: Татьяна Ларина
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