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Раздел: Медицина  
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Выявлен простой способ прожить дольше

Выявлен простой способ прожить дольшеУченые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков.

Международная группа ученых показала, что употребление продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов, помогает значительно снизить риск преждевременной смерти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что те, кто внимательно следил за своим рационом питания и употреблял фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи и шоколад снижали риск ранней смерти (от любых причин) на 18 процентов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и от рака - на 13 процентов.

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Кроме того, ученые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков. Чаще всего в период исследования умирали те, кто ел продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы и безалкогольные напитки. Умеренные количества красного вина и пива, наоборот, способствовали долголетию.
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 Теги: Ученые, прожить дольше

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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