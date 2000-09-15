Раздел: Медицина
Выявлен простой способ прожить дольше
Ученые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков.
Международная группа ученых показала, что употребление продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов, помогает значительно снизить риск преждевременной смерти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что те, кто внимательно следил за своим рационом питания и употреблял фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи и шоколад снижали риск ранней смерти (от любых причин) на 18 процентов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и от рака - на 13 процентов.
Читайте также: Обнаружен простой способ продлить жизнь
Кроме того, ученые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков. Чаще всего в период исследования умирали те, кто ел продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы и безалкогольные напитки. Умеренные количества красного вина и пива, наоборот, способствовали долголетию.
Международная группа ученых показала, что употребление продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов, помогает значительно снизить риск преждевременной смерти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что те, кто внимательно следил за своим рационом питания и употреблял фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи и шоколад снижали риск ранней смерти (от любых причин) на 18 процентов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и от рака - на 13 процентов.
Читайте также: Обнаружен простой способ продлить жизнь
Кроме того, ученые наблюдали более сильный эффект противовоспалительной диеты в группе курильщиков. Чаще всего в период исследования умирали те, кто ел продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы и безалкогольные напитки. Умеренные количества красного вина и пива, наоборот, способствовали долголетию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
997
0
Также советуем посмотреть
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
- В России выпустили пальто в тюремном стиле
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
Оставьте свой комментарий