Раздел: Медицина
Медики рассказали, как ускорить обмен веществ и похудеть естественным путем
Люди пытаются ускорить свой метаболизм.
Похудеть естественным путем можно с помощью ускорения обмена веществ: просто нужно внести небольшие изменения в свой образ жизни, чтобы ускорить основной метаболизм и похудеть за короткое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
На самом деле многие люди пытаются ускорить свой метаболизм, чтобы похудеть без особых усилий, но это непростая задача. Чтобы получить желаемый результат воспользуйтесь некоторыми полезными советами:
• постоянно ведите физически активный образ жизни;
• придерживайтесь сбалансированной диеты;
• воспользуйтесь натуральными средствами ускорения обмена веществ.
Давайте посмотрим, как ускорить метаболизм, чтобы восстановить стройность фигуры с наименьшими усилиями.
Что такое метаболизм?
Метаболизм - это процесс, который превращает потребляемые нами калории в энергию. Но как же нам сжечь лишний жир? Каждый раз, когда мы физически активны, во время пищеварения, и даже тогда, когда мы отдыхаем, мы сжигаем калории. Скорость, с которой мы их сжигаем в состоянии покоя, называется базальным метаболизмом, а именно: количество энергии, необходимое нашему организму, чтобы в состоянии покоя поддерживать жизнедеятельность.
обмен веществ
Базальный обмен веществ у женщин всегда медленней, чем у мужчин, и с возрастом постепенно снижается, однако, его можно ускорить с помощью физической активности, полноценного отдыха и здорового питания. Если ваш базальный метаболизм замедленный, то необходимо с помощью диетолога рассчитать необходимое суточное количество калорий, подобрать подходящую именно вам диету, и рассмотреть виды физической активности, которыми вам можно заниматься. Также существуют небольшие хитрости, с помощью которых можно ускорить метаболизм и сжечь больше калорий, даже когда мы находимся в состоянии покоя.
Ускорение метаболизма с помощью диеты
Можно естественным путем ускорить метаболизм с помощью правильной диеты, выбирая продукты, которые ускоряют метаболизм. Увеличьте количество потребляемого белка, и уменьшите количество углеводов. Употребление большего количества белка поможет ускорить медленный обмен веществ. Выбирайте качественные белки, такие как постное мясо, яйца и рыба. Исключите из рациона некоторые углеводы, особенно макароны, хлеб и картофель. Потребляйте продукты с низким содержанием сахара.
Таким образом, вы подберёте правильный баланс продуктов питания, который поможет вам сбросить вес. Обратите внимание на количество принимаемой пищи. Количество белка, должно быть размером не больше ладони вашей руки, тщательно следите за количеством потребляемых углеводов. Таким образом, вы избежите потребления больших порций пищи, которые перегружают организм и замедляют метаболизм.
Ешьте продукты, которые ускоряют метаболизм и помогают достичь желаемого веса за короткий срок. К ним относятся:
Бобовые: нут, чечевица, фасоль. В частности, хумус (холодная закуска из нута), идеально подходит для контроля уровня сахара в крови. Употребляйте его перед физической активностью, потому что это запас энергии, который помогает быстрее сжигать жиры.
Специи: особенно корица, имбирь, черный перец, куркума, кайенский перец, которые помогают в сжигании жиров и препятствуют их накоплению. Не забывайте про чили, в котором содержится капсаицин, активный ингредиент, стимулирующий обменные процессы.
Зеленый чай является ещё одним ценным союзником, полезным для сжигания жира и ускорения метаболизма. Он также богат антиоксидантами.
Кокосовое масло и уксус. Попробуйте заменить подсолнечное масло кокосовым. Это поможет вам быстрее сжигать жир. Для того, чтобы повысить сжигание жиров, заправьте салат винным или бальзамическим уксусом. Пища, которая содержит уксусную кислоту помогает уменьшить накопление жира, и снижает уровень триглицеридов.
Продукты, богатые «хорошими жирами» или омега-3. Они содержатся в жирной рыбе, особенно в лососе, а также в сушеных фруктах, которые отлично подходят для ускорения метаболизма. Конечно не нужно есть много сухофруктов, но их можно съесть небольшое количество в виде закуски. То же самое касается масличных культур, таких как льняное семя, тыквенные и кунжутные семечки. Они избавят от чувства голода и ускорят обмен веществ.
обмен веществ
Ешьте часто, но понемногу и пейте побольше воды. В идеале, потребляйте 5 приемов пищи в день: завтрак, ланч, обед, полдник и ужин. Таким образом, обмен веществ будет работать интенсивнее, и вы не будете голодать между приёмами пищи. Для того, чтобы дать хороший толчок для обмена веществ, у вас должен быть обильный и полноценный завтрак, приготовленный из фруктов, цельного зерна, обезжиренного молока или ячменя. Ежедневно пейте не менее 2 л воды. Если организму не хватает жидкости, обмен веществ замедляется.
Для ускорения метаболизма необходима регулярная физическая активность. К наиболее подходящим видам спорта относятся аэробные, такие как бег, велотренажер или плаванье. Те, кто предпочитает более мягкую деятельность анаэробного типа, могут выбрать йогу или пилатес. При правильно подобранных упражнениях вы можете получить отличные результаты, даже не прилагая чрезмерных усилий. Важно выполнять выбранные упражнения регулярно. Для получения результатов вам нужно будет тренироваться по 40 минут 3 раза в неделю.
Читайте также: Медики рассказали, как похудеть без изнурительных диет
А для тех, у кого нет времени заниматься спортом, достаточно небольшой физической активности, но каждый день: поднимайтесь по лестнице, ходите пешком, займитесь уборкой дома. Эти маленькие хитрости помогут вам ускорить метаболизм. Постоянная физическая активность, в сочетании со здоровой и сбалансированной диетой, позволит вам оставаться в форме.
Похудеть естественным путем можно с помощью ускорения обмена веществ: просто нужно внести небольшие изменения в свой образ жизни, чтобы ускорить основной метаболизм и похудеть за короткое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
На самом деле многие люди пытаются ускорить свой метаболизм, чтобы похудеть без особых усилий, но это непростая задача. Чтобы получить желаемый результат воспользуйтесь некоторыми полезными советами:
• постоянно ведите физически активный образ жизни;
• придерживайтесь сбалансированной диеты;
• воспользуйтесь натуральными средствами ускорения обмена веществ.
Давайте посмотрим, как ускорить метаболизм, чтобы восстановить стройность фигуры с наименьшими усилиями.
Что такое метаболизм?
Метаболизм - это процесс, который превращает потребляемые нами калории в энергию. Но как же нам сжечь лишний жир? Каждый раз, когда мы физически активны, во время пищеварения, и даже тогда, когда мы отдыхаем, мы сжигаем калории. Скорость, с которой мы их сжигаем в состоянии покоя, называется базальным метаболизмом, а именно: количество энергии, необходимое нашему организму, чтобы в состоянии покоя поддерживать жизнедеятельность.
обмен веществ
Базальный обмен веществ у женщин всегда медленней, чем у мужчин, и с возрастом постепенно снижается, однако, его можно ускорить с помощью физической активности, полноценного отдыха и здорового питания. Если ваш базальный метаболизм замедленный, то необходимо с помощью диетолога рассчитать необходимое суточное количество калорий, подобрать подходящую именно вам диету, и рассмотреть виды физической активности, которыми вам можно заниматься. Также существуют небольшие хитрости, с помощью которых можно ускорить метаболизм и сжечь больше калорий, даже когда мы находимся в состоянии покоя.
Ускорение метаболизма с помощью диеты
Можно естественным путем ускорить метаболизм с помощью правильной диеты, выбирая продукты, которые ускоряют метаболизм. Увеличьте количество потребляемого белка, и уменьшите количество углеводов. Употребление большего количества белка поможет ускорить медленный обмен веществ. Выбирайте качественные белки, такие как постное мясо, яйца и рыба. Исключите из рациона некоторые углеводы, особенно макароны, хлеб и картофель. Потребляйте продукты с низким содержанием сахара.
Таким образом, вы подберёте правильный баланс продуктов питания, который поможет вам сбросить вес. Обратите внимание на количество принимаемой пищи. Количество белка, должно быть размером не больше ладони вашей руки, тщательно следите за количеством потребляемых углеводов. Таким образом, вы избежите потребления больших порций пищи, которые перегружают организм и замедляют метаболизм.
Ешьте продукты, которые ускоряют метаболизм и помогают достичь желаемого веса за короткий срок. К ним относятся:
Бобовые: нут, чечевица, фасоль. В частности, хумус (холодная закуска из нута), идеально подходит для контроля уровня сахара в крови. Употребляйте его перед физической активностью, потому что это запас энергии, который помогает быстрее сжигать жиры.
Специи: особенно корица, имбирь, черный перец, куркума, кайенский перец, которые помогают в сжигании жиров и препятствуют их накоплению. Не забывайте про чили, в котором содержится капсаицин, активный ингредиент, стимулирующий обменные процессы.
Зеленый чай является ещё одним ценным союзником, полезным для сжигания жира и ускорения метаболизма. Он также богат антиоксидантами.
Кокосовое масло и уксус. Попробуйте заменить подсолнечное масло кокосовым. Это поможет вам быстрее сжигать жир. Для того, чтобы повысить сжигание жиров, заправьте салат винным или бальзамическим уксусом. Пища, которая содержит уксусную кислоту помогает уменьшить накопление жира, и снижает уровень триглицеридов.
Продукты, богатые «хорошими жирами» или омега-3. Они содержатся в жирной рыбе, особенно в лососе, а также в сушеных фруктах, которые отлично подходят для ускорения метаболизма. Конечно не нужно есть много сухофруктов, но их можно съесть небольшое количество в виде закуски. То же самое касается масличных культур, таких как льняное семя, тыквенные и кунжутные семечки. Они избавят от чувства голода и ускорят обмен веществ.
обмен веществ
Ешьте часто, но понемногу и пейте побольше воды. В идеале, потребляйте 5 приемов пищи в день: завтрак, ланч, обед, полдник и ужин. Таким образом, обмен веществ будет работать интенсивнее, и вы не будете голодать между приёмами пищи. Для того, чтобы дать хороший толчок для обмена веществ, у вас должен быть обильный и полноценный завтрак, приготовленный из фруктов, цельного зерна, обезжиренного молока или ячменя. Ежедневно пейте не менее 2 л воды. Если организму не хватает жидкости, обмен веществ замедляется.
Для ускорения метаболизма необходима регулярная физическая активность. К наиболее подходящим видам спорта относятся аэробные, такие как бег, велотренажер или плаванье. Те, кто предпочитает более мягкую деятельность анаэробного типа, могут выбрать йогу или пилатес. При правильно подобранных упражнениях вы можете получить отличные результаты, даже не прилагая чрезмерных усилий. Важно выполнять выбранные упражнения регулярно. Для получения результатов вам нужно будет тренироваться по 40 минут 3 раза в неделю.
Читайте также: Медики рассказали, как похудеть без изнурительных диет
А для тех, у кого нет времени заниматься спортом, достаточно небольшой физической активности, но каждый день: поднимайтесь по лестнице, ходите пешком, займитесь уборкой дома. Эти маленькие хитрости помогут вам ускорить метаболизм. Постоянная физическая активность, в сочетании со здоровой и сбалансированной диетой, позволит вам оставаться в форме.
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