Медики смогли пересадить лицо

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Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы иметь здоровую и красивую кожу лица. 1. Дозировка. Будьте осторожны: никогда не наносите на сухую кожу большую дозу пенки или геля для умывания. Сперва ополосните лицо и в руках разотрите с водой очищающее средство – и только потом наносите его на кожу.