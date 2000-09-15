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Раздел: Медицина  
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Медики смогли пересадить лицо

Медики смогли пересадить лицоМорис Дежарден чувствует себя хорошо.

Чтобы это уникальное событие произошло, надо было более пяти лет тщательной подготовки и более 100 квалифицированных сотрудников медперсонала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

В истории человечества никогда не было такого, чтобы лицо было заменено на совершенно новое. Однако именно это произошло в одной из канадских клиник города Монреаль. Проводилась она на 64-летнем любителем охоты Моррисси Дежардена, который в 2011 году при неудачном стечении обстоятельств практически полностью исказил себе лицо пулей из охотничьего ружья. Тогда от его носа, челюстей и губ практически ничего не осталось.

С того трагического момента Дежардена уже проводилось несколько операций, но все они лишь частично восстанавливали мышцы лица, так что пациент ходил с изуродованным лицом, в специальной защитной маске. Как признается сам Дежарден, он хотел покончить жизнь самоубийством, так как с таким лицом он не мог показаться на публике и был практически изолирован от людей. В итоге, он согласился на предложение врачей о трансплантации лица.

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Сейчас Морис Дежарден чувствует себя хорошо и ведет нормированный образ жизни: он свободно говорит, пьет и уже не чувствует тех мучительных ощущений, которые были у него до этого в течение семи лет.
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 Теги: лицо, Медики, пересадка

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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