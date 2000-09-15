Раздел: Медицина
Найдены ключевые гены старения
Важную роль в процессе играет сплайсосомы.
Ученые Эксетерского университета (Великобритания) определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения. Они регулируют факторы сплайсинга - молекулы, определяющие путь созревания информационной РНК.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Сплайсингом называют процесс вырезания нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов), в результате чего происходит созревание молекулы. Таким образом, интроны не несут информации об аминокислотной последовательности полипептида (белка). Иногда происходит альтернативный сплайсинг, когда вырезаются экзоны или остаются интроны, в результате чего один и тот же ген может кодировать разные полипептиды. Важную роль в этом играет сплайсосомы - комплексы из РНК и белков.
Факторы сплайсинга, определяющие активность сплайсосомы, в свою очередь, регулируются факторами транскрипции - другими белками, которые связываются с ДНК и способны активировать или «выключать» соответствующие гены.
Исследователи показали, что блокирование сигнальных путей ERK и AKT способствует уменьшению стареющих клеток и омоложению клеточных культур. Подобного эффекта можно добиться через ингибирование ключевых компонентов этих путей - генов FOX01 и ETV6, кодирующих факторы транскрипции. В этом случае ученые также отмечали увеличение количества факторов сплайсинга.
Читайте также: Ученые нашли гены старения в стволовых клетках
Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать методы борьбы со старением и сопутствующими заболеваниями, такими как хроническое воспаление или рак.
Ученые Эксетерского университета (Великобритания) определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения. Они регулируют факторы сплайсинга - молекулы, определяющие путь созревания информационной РНК.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Сплайсингом называют процесс вырезания нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов), в результате чего происходит созревание молекулы. Таким образом, интроны не несут информации об аминокислотной последовательности полипептида (белка). Иногда происходит альтернативный сплайсинг, когда вырезаются экзоны или остаются интроны, в результате чего один и тот же ген может кодировать разные полипептиды. Важную роль в этом играет сплайсосомы - комплексы из РНК и белков.
Факторы сплайсинга, определяющие активность сплайсосомы, в свою очередь, регулируются факторами транскрипции - другими белками, которые связываются с ДНК и способны активировать или «выключать» соответствующие гены.
Исследователи показали, что блокирование сигнальных путей ERK и AKT способствует уменьшению стареющих клеток и омоложению клеточных культур. Подобного эффекта можно добиться через ингибирование ключевых компонентов этих путей - генов FOX01 и ETV6, кодирующих факторы транскрипции. В этом случае ученые также отмечали увеличение количества факторов сплайсинга.
Читайте также: Ученые нашли гены старения в стволовых клетках
Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать методы борьбы со старением и сопутствующими заболеваниями, такими как хроническое воспаление или рак.
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