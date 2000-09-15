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Раздел: Медицина  
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Домашняя кошка заразила хозяина опасной инфекцией

Домашняя кошка заразила хозяина опасной инфекцией Мужчина жаловался на длительную лихорадку.

Этот ужасающий случай был на днях опубликован в медицинском журнале, в котором подробно описано, как больной кот заразил своего хозяина редкой болезнью под названием Francisella tularensis, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Врачи сказали, что 68-летний пациент пожаловался врачу на недельную лихорадку, после которой воспалилась и отекла вся правая щека.

Сообщается, что кошка пострадавшего умерла от кошачьей лейкемии примерно за два дня до того, как заболел ее хозяин. Теперь специалисты подозревают, что кошка была также инфицирована Francisella tularensis. Они считают, что болезнь была передана, когда мужчина пытался лечить животное.

«Очевидно, что процесс лечения кошки происходил в тесном контакте, который сопровождался укусами и царапинами - этого достаточно, чтобы F. tularensis инфицировала человека», - говорится в докладе.

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К счастью, после интенсивного лечения, человек полностью выздоровел.
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 Теги: кошка, болезнь

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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