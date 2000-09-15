Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, кому полезно употреблять куриные яйца
Этот популярный продукт полезен для всего организма.
Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания холестерина, давно устарело. Наука доказала, что содержание холестерина в организме человека не зависит напрямую от рациона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Куриные яйца, богатые питательными элементами и витаминами нужно обязательно есть в межсезонье – это укрепляет здоровье.
В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В. Яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Последние исследования показывают, что употребление куриных яиц помогают сбросить вес, не вредя организму.
Сочетание лецитина и железа в яйцах улучшает процессы кроветворения. Научно доказано, что присутствие яиц в рационе питания способствует поддержанию в норме артериального давления. Также эксперты в области питания утверждают, что куриные яйца улучшают работу легких, помогают иммунитету бороться с бактериями, способствуют уменьшению риска развития онкологических заболеваний.
Сырые куриные яйца рекомендуются людям, страдающим болезнями нервной системы. Также сырые яйца показаны работникам вредных производств с применением нейрогенных промышленных химикатов, таких как ртуть и мышьяк. Помимо этого, белок сырых яиц задействуется для борьбы с воспалительными заболеваниями (например, к нему прибегают при остром ацидозе).
Читайте также: Выявлен простой способ прожить дольше
Нет точного ответа на вопрос, сколько яиц можно съедать без вреда для организма. Диетологи советуют съедать порядка 4-7 яиц в неделю.
Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания холестерина, давно устарело. Наука доказала, что содержание холестерина в организме человека не зависит напрямую от рациона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Куриные яйца, богатые питательными элементами и витаминами нужно обязательно есть в межсезонье – это укрепляет здоровье.
В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В. Яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Последние исследования показывают, что употребление куриных яиц помогают сбросить вес, не вредя организму.
Сочетание лецитина и железа в яйцах улучшает процессы кроветворения. Научно доказано, что присутствие яиц в рационе питания способствует поддержанию в норме артериального давления. Также эксперты в области питания утверждают, что куриные яйца улучшают работу легких, помогают иммунитету бороться с бактериями, способствуют уменьшению риска развития онкологических заболеваний.
Сырые куриные яйца рекомендуются людям, страдающим болезнями нервной системы. Также сырые яйца показаны работникам вредных производств с применением нейрогенных промышленных химикатов, таких как ртуть и мышьяк. Помимо этого, белок сырых яиц задействуется для борьбы с воспалительными заболеваниями (например, к нему прибегают при остром ацидозе).
Читайте также: Выявлен простой способ прожить дольше
Нет точного ответа на вопрос, сколько яиц можно съедать без вреда для организма. Диетологи советуют съедать порядка 4-7 яиц в неделю.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В британском твиттере высмеяли Петрова и Боширова
- Российский банк угрожает Украине арбитражем
- Медведь на свадебных фото стал хитом Сети
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
- В России выпустили пальто в тюремном стиле
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
Оставьте свой комментарий