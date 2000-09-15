Раздел: Медицина
Десять простых способов нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме
Как обеспечить ощелачивание организма.
У многих людей уровень кислотности организма повышен. Это типичное следствие употребления фабричной еды, рафинированных сахаров и ГМО, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Однако далеко не все осознают, что кислая среда идеальна для развития рака, лишнего веса, болей и многих заболеваний.
К счастью, создать в организме щелочную среду очень просто. Щелочная среда - полная противоположность кислой.
Вот 10 натуральных способов обеспечить ощелачивание организма:
1. Самое главное - начинать день с улыбки и большого стакана воды с добавлением свежевыжатого сока одного лимона. Хотя лимоны кажутся кислыми, они оказывают противоположное действие на организм. Пейте этот напиток натощак, чтобы почистить желудок.
Другой вариант - ежедневно пить 1–2 стакана натурального яблочного уксуса с водой. Достаточно 1–2 столовых ложек уксуса на 220 мл воды.
2. Ешьте большие порции салата из зелени, заправленного лимонным соком и высококачественным оливковым маслом. Зелёные овощи и фрукты - один из лучших источников щелочных микроэлементов типа кальция. Ешьте их на протяжении дня, чтобы поддерживать здоровый pH-баланс в организме.
3. Хотите перекусить? Съешьте сырого несолёного миндаля. В нём содержится много щелочных микроэлементов типа магния и кальция, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс, а также нормализуют сахар крови.
4. Пейте миндальное молоко и делайте себе ягодные смузи с зелёным порошком типа спирулины. Если есть выбор, миндальное молоко всегда предпочтительнее коровьего.
5. Сходите на прогулку или займитесь физкультурой. Активность крайне важна. Физкультура помогает выводить из организма кислые продукты.
6. Дышите глубоко. В идеале следует найти место с чистым воздухом, насыщенным кислородом, и посещать его при каждой возможности. Там (и не только там) следует пить побольше воды, чтобы вывести из организма шлаки.
7. Не ешьте мясо каждый день. Если вы можете потерпеть несколько дней без мяса - отлично, потому что ежедневное потребление мяса оставляет после себя кислотные отложения.
8. Откажитесь от десертов с высоким содержанием сахара и сладкой газировки. Сахар - один из самых опасных кислых продуктов. Чтобы нейтрализовать кислотность от одной банки газировки, требуется более 30 стаканов воды!
9. Включите в свой рацион побольше овощей. Учтите: картошка не считается! Очень полезны будут перцы, спаржа, кабачки и баклажаны.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
10. И наконец: ешьте побольше брюссельской капусты. Она отлично выщелачивает и содержит массу питательных веществ и полезных ферментов.
У многих людей уровень кислотности организма повышен. Это типичное следствие употребления фабричной еды, рафинированных сахаров и ГМО, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Однако далеко не все осознают, что кислая среда идеальна для развития рака, лишнего веса, болей и многих заболеваний.
К счастью, создать в организме щелочную среду очень просто. Щелочная среда - полная противоположность кислой.
Вот 10 натуральных способов обеспечить ощелачивание организма:
1. Самое главное - начинать день с улыбки и большого стакана воды с добавлением свежевыжатого сока одного лимона. Хотя лимоны кажутся кислыми, они оказывают противоположное действие на организм. Пейте этот напиток натощак, чтобы почистить желудок.
Другой вариант - ежедневно пить 1–2 стакана натурального яблочного уксуса с водой. Достаточно 1–2 столовых ложек уксуса на 220 мл воды.
2. Ешьте большие порции салата из зелени, заправленного лимонным соком и высококачественным оливковым маслом. Зелёные овощи и фрукты - один из лучших источников щелочных микроэлементов типа кальция. Ешьте их на протяжении дня, чтобы поддерживать здоровый pH-баланс в организме.
3. Хотите перекусить? Съешьте сырого несолёного миндаля. В нём содержится много щелочных микроэлементов типа магния и кальция, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс, а также нормализуют сахар крови.
4. Пейте миндальное молоко и делайте себе ягодные смузи с зелёным порошком типа спирулины. Если есть выбор, миндальное молоко всегда предпочтительнее коровьего.
5. Сходите на прогулку или займитесь физкультурой. Активность крайне важна. Физкультура помогает выводить из организма кислые продукты.
6. Дышите глубоко. В идеале следует найти место с чистым воздухом, насыщенным кислородом, и посещать его при каждой возможности. Там (и не только там) следует пить побольше воды, чтобы вывести из организма шлаки.
7. Не ешьте мясо каждый день. Если вы можете потерпеть несколько дней без мяса - отлично, потому что ежедневное потребление мяса оставляет после себя кислотные отложения.
8. Откажитесь от десертов с высоким содержанием сахара и сладкой газировки. Сахар - один из самых опасных кислых продуктов. Чтобы нейтрализовать кислотность от одной банки газировки, требуется более 30 стаканов воды!
9. Включите в свой рацион побольше овощей. Учтите: картошка не считается! Очень полезны будут перцы, спаржа, кабачки и баклажаны.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
10. И наконец: ешьте побольше брюссельской капусты. Она отлично выщелачивает и содержит массу питательных веществ и полезных ферментов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter