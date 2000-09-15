Раздел: Медицина
Сбросить вес без диет помогут эти проверенные способы
Они действительно работают.
Не каждый может сидеть на диете, для многих людей любая из диет будет слишком сложной и строгой. Если диета утомляет тебя еще на этапе изучения ее правил, не нужно расстраиваться и мириться с лишними килограммами. Эти пять проверенных стратегий научат тебя правильно питаться и терять вес без диет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Растительные протеины
Приучи себя есть больше белковых продуктов растительного происхождения, к примеру, фасоль или сою. Если добавлять к каждому приему пищи растительные белки, то он станет более сытным, ты перестанешь переедать и набирать вес.
Медленное поглощение пищи
Старайся есть настолько медленно, чтобы поглощение обычного объема трапезы заняло как минимум 20 минут. Замедление поможет почувствовать грань между голодом и насыщением, ты получишь больше удовольствия от каждого кусочка пищи и в итоге съешь гораздо меньше. Существует множество хитростей для того, чтобы есть медленнее, к примеру, нарезать пищу на очень маленькие кусочки или откладывать вилку в сторону после каждого кусочка. Чем дольше продолжается трапеза, тем меньше еды понадобится для чувства насыщения.
Не есть от скуки
Перед тем, как накинуться на чипсы или другие закуски, спроси себя, действительно ли ты хочешь есть? Еда – это средство для утоления голода, но не лекарство от скуки. Для того, чтобы преодолеть скуку, не обязательно есть, можно полистать журнал, позвонить другу, прогуляться, принять ванну или позаниматься йогой.
Удовольствие от любимых лакомств
Если ты планируешь позволить себе съесть любимое лакомство, то нужно получить удовольствие от каждого кусочка. Для того, чтобы насладиться вкусной едой и получит моральное удовлетворение, не обязательно поглощать большие объемы любимого блюда. Самое большое удовольствие приходит во время первого укуса, его величина не зависит от объемов съеденного. Понимание этого приходит вместе с привычкой есть медленно.
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Не отвлекаться во время еды
Во время трапезы внимание должно быть сосредоточено только на еде. Многие люди привыкли есть перед телевизором, его отключение на время приема пищи вначале будет казаться странным. Немного позднее осознанные приемы пищи станут привычкой, выработается уважение к еде, и она перестанет быть причиной появления лишнего веса.
Не каждый может сидеть на диете, для многих людей любая из диет будет слишком сложной и строгой. Если диета утомляет тебя еще на этапе изучения ее правил, не нужно расстраиваться и мириться с лишними килограммами. Эти пять проверенных стратегий научат тебя правильно питаться и терять вес без диет, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Растительные протеины
Приучи себя есть больше белковых продуктов растительного происхождения, к примеру, фасоль или сою. Если добавлять к каждому приему пищи растительные белки, то он станет более сытным, ты перестанешь переедать и набирать вес.
Медленное поглощение пищи
Старайся есть настолько медленно, чтобы поглощение обычного объема трапезы заняло как минимум 20 минут. Замедление поможет почувствовать грань между голодом и насыщением, ты получишь больше удовольствия от каждого кусочка пищи и в итоге съешь гораздо меньше. Существует множество хитростей для того, чтобы есть медленнее, к примеру, нарезать пищу на очень маленькие кусочки или откладывать вилку в сторону после каждого кусочка. Чем дольше продолжается трапеза, тем меньше еды понадобится для чувства насыщения.
Не есть от скуки
Перед тем, как накинуться на чипсы или другие закуски, спроси себя, действительно ли ты хочешь есть? Еда – это средство для утоления голода, но не лекарство от скуки. Для того, чтобы преодолеть скуку, не обязательно есть, можно полистать журнал, позвонить другу, прогуляться, принять ванну или позаниматься йогой.
Удовольствие от любимых лакомств
Если ты планируешь позволить себе съесть любимое лакомство, то нужно получить удовольствие от каждого кусочка. Для того, чтобы насладиться вкусной едой и получит моральное удовлетворение, не обязательно поглощать большие объемы любимого блюда. Самое большое удовольствие приходит во время первого укуса, его величина не зависит от объемов съеденного. Понимание этого приходит вместе с привычкой есть медленно.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Не отвлекаться во время еды
Во время трапезы внимание должно быть сосредоточено только на еде. Многие люди привыкли есть перед телевизором, его отключение на время приема пищи вначале будет казаться странным. Немного позднее осознанные приемы пищи станут привычкой, выработается уважение к еде, и она перестанет быть причиной появления лишнего веса.
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