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Названа неожиданная польза дегустации вина
Дегустация позволяет мозгу начинать лучше работать.
Вы не поверите, но ученые считают, что дегустации вин может положительно повлиять на ваш мозг. Причем, лучше, чем прослушивание концерта Бетховена или решения математической задачи, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Где кроется секрет? А все очень просто. Вы концентрируетесь на определении вкуса вина, позволяет мозгу начинать лучше работать во время дегустации.
По крайней мере так считает кандидат наук, профессор неврологии из Йельского медицинской школы Гордон Шеперд, автор книги «Неврология».
«К этому процессу привлечены несколько сенсорных и моторных систем, а также системы, отвечающие за когнитивные навыки, память, эмоции и удовольствие», - говорит Шеперд.
Кроме того, он отметил, что вкусы, которые мы ощущаем, создаются именно мозгом, который и посылает соответствующие импульсы.
Шеперд также отметил, что предметы, которые мы видим, не имеют цвета. Он появляется в результате того, что свет отражается от предмета, и различные волны длины света стимулируют определенные области мозга, которые и помогают идентифицировать цвета.
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Если же возвращаться к дегустации, то во время нее вовлечен обоняние, зрение, осязание, моторная система. Это означает, что во время этого приятного занятия, привлечено более систем человеческого организма, чем при решении сложных задач или прослушивания классической музыки.
Вы не поверите, но ученые считают, что дегустации вин может положительно повлиять на ваш мозг. Причем, лучше, чем прослушивание концерта Бетховена или решения математической задачи, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Где кроется секрет? А все очень просто. Вы концентрируетесь на определении вкуса вина, позволяет мозгу начинать лучше работать во время дегустации.
По крайней мере так считает кандидат наук, профессор неврологии из Йельского медицинской школы Гордон Шеперд, автор книги «Неврология».
«К этому процессу привлечены несколько сенсорных и моторных систем, а также системы, отвечающие за когнитивные навыки, память, эмоции и удовольствие», - говорит Шеперд.
Кроме того, он отметил, что вкусы, которые мы ощущаем, создаются именно мозгом, который и посылает соответствующие импульсы.
Шеперд также отметил, что предметы, которые мы видим, не имеют цвета. Он появляется в результате того, что свет отражается от предмета, и различные волны длины света стимулируют определенные области мозга, которые и помогают идентифицировать цвета.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Если же возвращаться к дегустации, то во время нее вовлечен обоняние, зрение, осязание, моторная система. Это означает, что во время этого приятного занятия, привлечено более систем человеческого организма, чем при решении сложных задач или прослушивания классической музыки.
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