Раздел: Медицина
Эти продукты способны убрать пигментные пятна
Они появляются с возрастом.
С течением времени у людей на коже могут появиться темные пятна, иногда их еще называют печеночные пятна, или лентиго, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Связано это с воздействием солнечного света или же просто с возрастными изменениями кожи. Данное состояние не представляет опасности для здоровья, но оно визуально добавляет человеку несколько лишних лет.
Почему появляются эти печеночные пятна?
Небольшие темные пятнышки на коже (лентиго) - это ответ нашего организма (меланина, в частности) на естественное старение кожи. Обычно они появляются у людей старше 40 лет на руках, ногах, лице, груди…
Если эти пятна не увеличиваются в размере, то серьезной проблемой они для вас не станут. Избавиться от них возможно при помощи различных химических продуктов (например, кремов с осветляющими свойствами) или определенных натуральных ингредиентов. И сегодня мы поделимся с вами 5 такими домашними средствами против печеночных пятен. Не пропустите!
1. Куркума
Куркума - один из продуктов, обладающих «отбеливающими» свойствами, она поможет сделать тон кожи более ровным. Это весьма эффективное средство при наличии пигментации на коже. Куркума делает пятна менее видимыми и в добавок придает коже гладкость и упругость.
Ингредиенты:
1 столовая ложка порошка куркумы (10 г)
1/2 стакана молока (125 мл)
Что нужно делать?
Смешайте оба ингредиента, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков.
Нанесите получившуюся смесь на проблемные участки (на все места, где вы хотели бы осветлить лентиго).
Лучше всего оставить для воздействия на всю ночь, а еще важно избегать воздействия солнечного света.
2. Репчатый лук
Лук - это не только отличная приправа к супу или второму блюду. Это еще и очень эффективное натуральное средство для осветления кожи. Дело в том, что в репчатом луке содержится витамин С, а это, как известно, мощный «отбеливающий» ингредиент, который подойдет для любого типа кожи.
Ингредиенты:
1/2 луковицы
Что нужно делать?
Разрежьте луковицу пополам и натрите одной половинку свою кожу (в тех местах, где вы хотели бы убрать эти печеночные пятна).
Оставьте луковый сок на коже до полного впитывания, не смывайте.
Рекомендуется повторять процедуру дважды в день: утром и вечером.
3. Алоэ вера
Многие уже знают о невероятных целебных свойствах алоэ вера, сок (или, точнее, гель) этого растения поможет при любых проблемах с кожей. В нашем случае, когда мы ищем средство против печеночных пятен, нам помогут осветляющие компоненты, входящие в питательный состав растения.
Ингредиенты:
1 стебель алоэ вера
Что нужно делать?
Осторожно извлеките из алоэ его гель.
Взбейте при помощи миксера или блендера и нанесите на проблемные участки кожи.
Оставьте для воздействия на 1 час, а потом смойте большим количеством воды.
Повторяйте процедуру дважды в день, утром и вечером.
Другой вариант использования геля алоэ для осветления кожи: увеличить время воздействия. Нанесите его на кожу и оставьте на 8 часов. Такую косметическую процедуру лучше запланировать на выходные или на те дни, когда вы не планируете выходить из дома.
4. Огурец
Огурец также обладает очищающими и отбеливающими свойствами. Рекомендуем использовать его для вечерних процедур. Так вы сможете подольше оставить огуречную маску на коже и, следовательно, получить лучший результат.
Ингредиенты:
1/2 огурца
Что нужно делать?
Вариант первый:
Вы можете просто натереть свою кожу огурцом, так чтобы выделился огуречный сок. Рекомендуется для борьбы с пигментацией на коже лица и рук.
Просто оставьте для воздействия на 40 минут, после чего смойте теплой водой.
Для второго варианта, выполните следующие шаги:
Измельчите в блендере половинку огурца, чтобы получилась более менее однородная масса.
Нанесите ее на проблемные участки кожи.
Оставьте для воздействия на 20 минут.
По истечении указанного времени смойте холодной водой.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
5. Лимон и яблочный уксус
Наконец, последнее домашнее средство против печеночных пятен, рецептом которого мы поделимся сегодня. Это прекрасный вариант для борьбы с возрастной пигментацией. Сочетание лимонного сока и яблочного уксуса действительно делает пятна менее заметными, причем сравнительно быстро.
Ингредиенты:
Сок 1 лимона
1 столовая ложка яблочного уксуса (15 мл)
Что нужно делать?
Просто выжмите из лимона сок и смешайте его с яблочным уксусом.
Затем нанесите получившуюся смесь непосредственно на пигментные пятна, от которых вы хотели бы избавиться.
Повторяйте данную процедуру два раза в день: утром и вечером.
Если своевременно принять меры, то печеночные пятна не станут для вас проблемой. Вы сможете сделать их менее заметными при помощи натуральных средств. Главное, четко следовать инструкциям и быть постоянными в своих действиях. И если такие косметические процедуры станут регулярными, вы сможете надолго сохранить молодость и красоту своей кожи. Так что обязательно попробуйте!
С течением времени у людей на коже могут появиться темные пятна, иногда их еще называют печеночные пятна, или лентиго, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Связано это с воздействием солнечного света или же просто с возрастными изменениями кожи. Данное состояние не представляет опасности для здоровья, но оно визуально добавляет человеку несколько лишних лет.
Почему появляются эти печеночные пятна?
Небольшие темные пятнышки на коже (лентиго) - это ответ нашего организма (меланина, в частности) на естественное старение кожи. Обычно они появляются у людей старше 40 лет на руках, ногах, лице, груди…
Если эти пятна не увеличиваются в размере, то серьезной проблемой они для вас не станут. Избавиться от них возможно при помощи различных химических продуктов (например, кремов с осветляющими свойствами) или определенных натуральных ингредиентов. И сегодня мы поделимся с вами 5 такими домашними средствами против печеночных пятен. Не пропустите!
1. Куркума
Куркума - один из продуктов, обладающих «отбеливающими» свойствами, она поможет сделать тон кожи более ровным. Это весьма эффективное средство при наличии пигментации на коже. Куркума делает пятна менее видимыми и в добавок придает коже гладкость и упругость.
Ингредиенты:
1 столовая ложка порошка куркумы (10 г)
1/2 стакана молока (125 мл)
Что нужно делать?
Смешайте оба ингредиента, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков.
Нанесите получившуюся смесь на проблемные участки (на все места, где вы хотели бы осветлить лентиго).
Лучше всего оставить для воздействия на всю ночь, а еще важно избегать воздействия солнечного света.
2. Репчатый лук
Лук - это не только отличная приправа к супу или второму блюду. Это еще и очень эффективное натуральное средство для осветления кожи. Дело в том, что в репчатом луке содержится витамин С, а это, как известно, мощный «отбеливающий» ингредиент, который подойдет для любого типа кожи.
Ингредиенты:
1/2 луковицы
Что нужно делать?
Разрежьте луковицу пополам и натрите одной половинку свою кожу (в тех местах, где вы хотели бы убрать эти печеночные пятна).
Оставьте луковый сок на коже до полного впитывания, не смывайте.
Рекомендуется повторять процедуру дважды в день: утром и вечером.
3. Алоэ вера
Многие уже знают о невероятных целебных свойствах алоэ вера, сок (или, точнее, гель) этого растения поможет при любых проблемах с кожей. В нашем случае, когда мы ищем средство против печеночных пятен, нам помогут осветляющие компоненты, входящие в питательный состав растения.
Ингредиенты:
1 стебель алоэ вера
Что нужно делать?
Осторожно извлеките из алоэ его гель.
Взбейте при помощи миксера или блендера и нанесите на проблемные участки кожи.
Оставьте для воздействия на 1 час, а потом смойте большим количеством воды.
Повторяйте процедуру дважды в день, утром и вечером.
Другой вариант использования геля алоэ для осветления кожи: увеличить время воздействия. Нанесите его на кожу и оставьте на 8 часов. Такую косметическую процедуру лучше запланировать на выходные или на те дни, когда вы не планируете выходить из дома.
4. Огурец
Огурец также обладает очищающими и отбеливающими свойствами. Рекомендуем использовать его для вечерних процедур. Так вы сможете подольше оставить огуречную маску на коже и, следовательно, получить лучший результат.
Ингредиенты:
1/2 огурца
Что нужно делать?
Вариант первый:
Вы можете просто натереть свою кожу огурцом, так чтобы выделился огуречный сок. Рекомендуется для борьбы с пигментацией на коже лица и рук.
Просто оставьте для воздействия на 40 минут, после чего смойте теплой водой.
Для второго варианта, выполните следующие шаги:
Измельчите в блендере половинку огурца, чтобы получилась более менее однородная масса.
Нанесите ее на проблемные участки кожи.
Оставьте для воздействия на 20 минут.
По истечении указанного времени смойте холодной водой.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
5. Лимон и яблочный уксус
Наконец, последнее домашнее средство против печеночных пятен, рецептом которого мы поделимся сегодня. Это прекрасный вариант для борьбы с возрастной пигментацией. Сочетание лимонного сока и яблочного уксуса действительно делает пятна менее заметными, причем сравнительно быстро.
Ингредиенты:
Сок 1 лимона
1 столовая ложка яблочного уксуса (15 мл)
Что нужно делать?
Просто выжмите из лимона сок и смешайте его с яблочным уксусом.
Затем нанесите получившуюся смесь непосредственно на пигментные пятна, от которых вы хотели бы избавиться.
Повторяйте данную процедуру два раза в день: утром и вечером.
Если своевременно принять меры, то печеночные пятна не станут для вас проблемой. Вы сможете сделать их менее заметными при помощи натуральных средств. Главное, четко следовать инструкциям и быть постоянными в своих действиях. И если такие косметические процедуры станут регулярными, вы сможете надолго сохранить молодость и красоту своей кожи. Так что обязательно попробуйте!
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