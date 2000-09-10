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Этот осенний продукт замедляет старение кожи
Еще одна причина есть виноград.
Виноград замедляет старение кожи и организма, особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнью сердца и сосудов, проблемами со зрением, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Эксперты предупреждают, чтобы получить максимум пользы, он должен быть спелым.
Отмечается, что виноград является одним из самых полезных фруктов осени. Для того чтобы выбрать хорошие грозди, их нужно потрясти.
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"Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз", - говорится в материале.
Виноград замедляет старение кожи и организма, особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнью сердца и сосудов, проблемами со зрением, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Эксперты предупреждают, чтобы получить максимум пользы, он должен быть спелым.
Отмечается, что виноград является одним из самых полезных фруктов осени. Для того чтобы выбрать хорошие грозди, их нужно потрясти.
Читайте также: Эти продукты способны убрать пигментные пятна
"Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз", - говорится в материале.
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