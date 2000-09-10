» » Этот осенний продукт замедляет старение кожи
Раздел: Медицина  
0

Этот осенний продукт замедляет старение кожи

Этот осенний продукт замедляет старение кожиЕще одна причина есть виноград.

Виноград замедляет старение кожи и организма, особенно полезен людям с астмой, герпесом, болезнью сердца и сосудов, проблемами со зрением, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Эксперты предупреждают, чтобы получить максимум пользы, он должен быть спелым.

Отмечается, что виноград является одним из самых полезных фруктов осени. Для того чтобы выбрать хорошие грозди, их нужно потрясти.

Читайте также: Эти продукты способны убрать пигментные пятна

"Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз", - говорится в материале.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: старение, продукт

Загрузка...

Похожие новости по теме

Медики подсказали, как правильно выбрать виноград Медики подсказали, как правильно выбрать виноград

Виноград – одно из самых вкусных лакомств сентября.

Советы, которые помогут правильно выбрать виноград Советы, которые помогут правильно выбрать виноград

Начало осени – лучшее время для употребления винограда.

Полезные свойства одного из самых вкусных лакомств осени Полезные свойства одного из самых вкусных лакомств осени

Узнай, в чем польза винограда.

Продукт, который замедляет старение и улучшает память Продукт, который замедляет старение и улучшает память

Оказалось шоколад обладает способностью замедлять старение кожи.

Узнав об этих фактах, вы будете есть виноград каждый день Узнав об этих фактах, вы будете есть виноград каждый день

Сезон винограда можно считать открытым, поэтому важно знать, чем он так полезен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх