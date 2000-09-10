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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как за короткий срок без таблеток можно снизить давление

Медики рассказали, как за короткий срок без таблеток можно снизить давлениеУчастников исследования поделили на три группы.

Ученые из университета Северной Каролины (США) провели исследование и выявили, что за достаточно короткий срок люди с высоким артериальным давлением, принимающим таблетки по назначению врача, могут самостоятельно нормализовать этот показатель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на theworldnews.net.

Результаты эксперимента показали, что при здоровом образе жизни в течение 16 недель снизится необходимость в приеме лекарств от высокого давления, - сообщается на сайте PrimaMedia.

Ученые обследовали 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет, у которых диагностировано ожирение и высокое кровяное давление. Половина из добровольцев принимали назначенные ранее лекарства от гипертонии. Первые почти четыре месяца придерживались здорового образа жизни, изменили рацион и регулярно выполняли физические упражнения. В еде добровольцы уменьшили потребление красного мяса, соли и углеводов, стали больше есть фруктов и овощей, нежирных молочных продуктов. Участники исследования из второй группе только заменили принцип питания, а в третьей - ничего не менялось.

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Через 16 недель контрольное обследование показало, что добровольцы из первой группы не только похудели, но и их давление снизилось в среднем на 10-16 пунктов. В третьей группе изменений не было. Ученые заключили, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо соблюдать все принципы здорового образа жизни - правильное питание и физическая нагрузка.
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 Теги: давление, Медики

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