Раздел: Медицина
Медики рассказали о пользе чернослива
Результат исследования касается женщин.
Этот простой продукт поможет укрепить кости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Для крепких костей нужно регулярно употреблять чернослив.
Мы все знаем, что чернослив полезен для пищеварения, помогает работе кишечника, стимулирует ЖКТ и способствует похудению.
Теперь диетологи советуют есть чернослив для профилактики заболеваний костей, уменьшения риск повреждения костной ткани.
Исследование американских ученых касалось риска развития остеопороза у женщин.
Он содержит важные для здоровья костной ткани вещества: фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт. Все это может повысить прочность скелета при условии регулярного поступления в организм.
Американские ученые установили, что частый и регулярный прием в пищу чернослива (3-5 штучек в день) или хотя бы несколько раз в неделю действительно может стать хорошей профилактикой остеопороза. Как оказалось, рацион, содержащий чернослив, защищает кости от вымывания из них важных минеральных веществ, что с возрастом приводит к повышенной хрупкости костей.
Ученые наблюдали за здоровьем и питанием двух групп добровольных участниц. Первая группа употребляла чернослив каждый день. Вторая – ежедневно включала в рацион сушеные яблоки. Других изменений в питании не было.
По окончанию эксперимента провели исследование состояния костей у женщин обеих групп. Оказалось, что у тех, кто употреблял в пищу чернослив, прочность костей выше, а количество заболеваний остеопорозом ниже, чем у тех волонтеров, которые употребляли сухие яблоки.
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Врачи пришли к выводу, что всем женщинам среднего возраста важно есть сушеные сливы каждый день. Это поможет и пищеварению, и сохранению стройности тела и, как уже стало ясно, даст возможность уберечься от переломов из-за хрупкости костей.
Этот простой продукт поможет укрепить кости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Для крепких костей нужно регулярно употреблять чернослив.
Мы все знаем, что чернослив полезен для пищеварения, помогает работе кишечника, стимулирует ЖКТ и способствует похудению.
Теперь диетологи советуют есть чернослив для профилактики заболеваний костей, уменьшения риск повреждения костной ткани.
Исследование американских ученых касалось риска развития остеопороза у женщин.
Он содержит важные для здоровья костной ткани вещества: фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт. Все это может повысить прочность скелета при условии регулярного поступления в организм.
Американские ученые установили, что частый и регулярный прием в пищу чернослива (3-5 штучек в день) или хотя бы несколько раз в неделю действительно может стать хорошей профилактикой остеопороза. Как оказалось, рацион, содержащий чернослив, защищает кости от вымывания из них важных минеральных веществ, что с возрастом приводит к повышенной хрупкости костей.
Ученые наблюдали за здоровьем и питанием двух групп добровольных участниц. Первая группа употребляла чернослив каждый день. Вторая – ежедневно включала в рацион сушеные яблоки. Других изменений в питании не было.
По окончанию эксперимента провели исследование состояния костей у женщин обеих групп. Оказалось, что у тех, кто употреблял в пищу чернослив, прочность костей выше, а количество заболеваний остеопорозом ниже, чем у тех волонтеров, которые употребляли сухие яблоки.
Читайте также: Врачи назвали эффективный продукт для профилактики остеопороза
Врачи пришли к выводу, что всем женщинам среднего возраста важно есть сушеные сливы каждый день. Это поможет и пищеварению, и сохранению стройности тела и, как уже стало ясно, даст возможность уберечься от переломов из-за хрупкости костей.
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