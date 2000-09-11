Раздел: Медицина
Эксперты назвали лучшие семена для укрепления здоровья
Семена растений из этого рейтинга нужно употреблять как можно чаще.
Какие семена можно считать самыми полезными? Нет, это не семена подсолнечника и даже не тыквенное семечки. Мы подобрали для вас более интересные (и полезные) варианты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Чиа
Это разновидность шалфея, употребляемого в пищу в кухнях средиземноморских стран. Чиа содержат много клетчатки, белков, биодоступного кальция, магния, фосфора и антиоксидантов. Как и другие продукты, богатые пищевыми волокнами, семена чиа, благодаря разбуханию в желудке, на долгое время дают ощущение сытости и даже уменьшают аппетит. Смена чиа ─ один из немногих продуктов, который содержит альфа-линоленовую кислоту (разновидность Омега-3). Она улучшает текучесть крови, что снижает риски образования тромбов, улучшает когнитивные функции головного мозга и стимулирует обмен веществ, что важно при похудении.
Как есть: чиа добавляют в выпечку, смузи, заливают кокосовым молоком. Так же семена можно размолоть и использовать, как добавку в салаты.
Сорго
Зерна этого растения имеют самую низку гликемическую нагрузку по сравнению с популярными злаками, такими как рис или пшеница. В сорго высокое содержание различных флавоноидов. Они оздоравливают сосуды и являются мощными антиоксидантами. Нерастворимые пищевые волокна семян сорго - «излюбленное лакомство» для полезной микрофлоры кишечника, от которой на 80% зависит и здоровье, и красота. По сути, эти семена являются тем самым омолаживающим продуктом, о котором так мечтают многие ─ берите и пользуйтесь (то есть ешьте).
Как есть: семена сорго можно использовать как обычную крупу и готовить из нее каши. Из обжаренного и перемолотого сорго варят напиток вроде кофе, а муку сорго нередко смешивают с обычной цельнозерновой пшеничной или ржаной в пропорции 30:70 и пекут хлеб.
Амарант
В его семенах до 18 % белка высокой пищевой ценности, а это наши гормоны и ферменты - вещества, регулирующие скорость всех процессов в организме. В амаранте содержится комплекс полиненасыщенных жирных кислот: пальмитивновой, линолевой, олеиновой. Они снижают уровень общего воспаления в организме. Связь, между этими процессами и старением на сегодняшний день очевидна. В семенах амаранта содержится очень редкое вещество - сквален. Он необходим для синтеза витамина Д в организме, а так же снижает уровень холестерина в крови.
Как есть: семена можно варить и добавлять в салаты или супы. Из муки готовят печенье или поленту, пекут хлеб.
Лен
Соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в семенах льна оптимальное для здорового питания: одна чайная ложка семян льна покрывает суточную потребность в омега-3 жирных кислотах, которые нормализуют жировой обмен. Семена льна будут полезны женщинам послесреднего возраста: в них содержатся вещества, сходные с женскими половыми гормонами, которые помогают отрегулировать гормональный фон и напрямую положительно повлиять на качество кожи и волос.
Как есть: вкус у семян льна специфический, и вряд ли получится есть их в больших количествах. Добавляйте семена по чуть-чуть в салаты, кашу, нежирный йогурт или творог.
Семена черного тмина
Один из немногих продуктов, который обладает выраженным антибактериальным действием, поэтому его рекомендуют в тех случаях, когда необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Одно из самых ценных веществ семян тмина - тимохинон. Оно поддерживает в боевой готовности иммунную систему( возьмите на заметку, ведь сезон осенних простуд не за горами).
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Как есть: семена черного тмина обычно используют как специю ─ добавляют в любые горячие блюда, выпечку, в том числе и сладкую, а еще с ними готовят кофе и чай.
Какие семена можно считать самыми полезными? Нет, это не семена подсолнечника и даже не тыквенное семечки. Мы подобрали для вас более интересные (и полезные) варианты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Чиа
Это разновидность шалфея, употребляемого в пищу в кухнях средиземноморских стран. Чиа содержат много клетчатки, белков, биодоступного кальция, магния, фосфора и антиоксидантов. Как и другие продукты, богатые пищевыми волокнами, семена чиа, благодаря разбуханию в желудке, на долгое время дают ощущение сытости и даже уменьшают аппетит. Смена чиа ─ один из немногих продуктов, который содержит альфа-линоленовую кислоту (разновидность Омега-3). Она улучшает текучесть крови, что снижает риски образования тромбов, улучшает когнитивные функции головного мозга и стимулирует обмен веществ, что важно при похудении.
Как есть: чиа добавляют в выпечку, смузи, заливают кокосовым молоком. Так же семена можно размолоть и использовать, как добавку в салаты.
Сорго
Зерна этого растения имеют самую низку гликемическую нагрузку по сравнению с популярными злаками, такими как рис или пшеница. В сорго высокое содержание различных флавоноидов. Они оздоравливают сосуды и являются мощными антиоксидантами. Нерастворимые пищевые волокна семян сорго - «излюбленное лакомство» для полезной микрофлоры кишечника, от которой на 80% зависит и здоровье, и красота. По сути, эти семена являются тем самым омолаживающим продуктом, о котором так мечтают многие ─ берите и пользуйтесь (то есть ешьте).
Как есть: семена сорго можно использовать как обычную крупу и готовить из нее каши. Из обжаренного и перемолотого сорго варят напиток вроде кофе, а муку сорго нередко смешивают с обычной цельнозерновой пшеничной или ржаной в пропорции 30:70 и пекут хлеб.
Амарант
В его семенах до 18 % белка высокой пищевой ценности, а это наши гормоны и ферменты - вещества, регулирующие скорость всех процессов в организме. В амаранте содержится комплекс полиненасыщенных жирных кислот: пальмитивновой, линолевой, олеиновой. Они снижают уровень общего воспаления в организме. Связь, между этими процессами и старением на сегодняшний день очевидна. В семенах амаранта содержится очень редкое вещество - сквален. Он необходим для синтеза витамина Д в организме, а так же снижает уровень холестерина в крови.
Как есть: семена можно варить и добавлять в салаты или супы. Из муки готовят печенье или поленту, пекут хлеб.
Лен
Соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в семенах льна оптимальное для здорового питания: одна чайная ложка семян льна покрывает суточную потребность в омега-3 жирных кислотах, которые нормализуют жировой обмен. Семена льна будут полезны женщинам послесреднего возраста: в них содержатся вещества, сходные с женскими половыми гормонами, которые помогают отрегулировать гормональный фон и напрямую положительно повлиять на качество кожи и волос.
Как есть: вкус у семян льна специфический, и вряд ли получится есть их в больших количествах. Добавляйте семена по чуть-чуть в салаты, кашу, нежирный йогурт или творог.
Семена черного тмина
Один из немногих продуктов, который обладает выраженным антибактериальным действием, поэтому его рекомендуют в тех случаях, когда необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Одно из самых ценных веществ семян тмина - тимохинон. Оно поддерживает в боевой готовности иммунную систему( возьмите на заметку, ведь сезон осенних простуд не за горами).
Читайте также: Эти простые советы помогут сохранить здоровье осенью
Как есть: семена черного тмина обычно используют как специю ─ добавляют в любые горячие блюда, выпечку, в том числе и сладкую, а еще с ними готовят кофе и чай.
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