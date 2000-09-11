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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали лучшие семена для укрепления здоровья

Эксперты назвали лучшие семена для укрепления здоровья Семена растений из этого рейтинга нужно употреблять как можно чаще.

Какие семена можно считать самыми полезными? Нет, это не семена подсолнечника и даже не тыквенное семечки. Мы подобрали для вас более интересные (и полезные) варианты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Чиа

Это разновидность шалфея, употребляемого в пищу в кухнях средиземноморских стран. Чиа содержат много клетчатки, белков, биодоступного кальция, магния, фосфора и антиоксидантов. Как и другие продукты, богатые пищевыми волокнами, семена чиа, благодаря разбуханию в желудке, на долгое время дают ощущение сытости и даже уменьшают аппетит. Смена чиа ─ один из немногих продуктов, который содержит альфа-линоленовую кислоту (разновидность Омега-3). Она улучшает текучесть крови, что снижает риски образования тромбов, улучшает когнитивные функции головного мозга и стимулирует обмен веществ, что важно при похудении.

Как есть: чиа добавляют в выпечку, смузи, заливают кокосовым молоком. Так же семена можно размолоть и использовать, как добавку в салаты.

Сорго

Зерна этого растения имеют самую низку гликемическую нагрузку по сравнению с популярными злаками, такими как рис или пшеница. В сорго высокое содержание различных флавоноидов. Они оздоравливают сосуды и являются мощными антиоксидантами. Нерастворимые пищевые волокна семян сорго - «излюбленное лакомство» для полезной микрофлоры кишечника, от которой на 80% зависит и здоровье, и красота. По сути, эти семена являются тем самым омолаживающим продуктом, о котором так мечтают многие ─ берите и пользуйтесь (то есть ешьте).

Как есть: семена сорго можно использовать как обычную крупу и готовить из нее каши. Из обжаренного и перемолотого сорго варят напиток вроде кофе, а муку сорго нередко смешивают с обычной цельнозерновой пшеничной или ржаной в пропорции 30:70 и пекут хлеб.

Амарант

В его семенах до 18 % белка высокой пищевой ценности, а это наши гормоны и ферменты - вещества, регулирующие скорость всех процессов в организме. В амаранте содержится комплекс полиненасыщенных жирных кислот: пальмитивновой, линолевой, олеиновой. Они снижают уровень общего воспаления в организме. Связь, между этими процессами и старением на сегодняшний день очевидна. В семенах амаранта содержится очень редкое вещество - сквален. Он необходим для синтеза витамина Д в организме, а так же снижает уровень холестерина в крови.

Как есть: семена можно варить и добавлять в салаты или супы. Из муки готовят печенье или поленту, пекут хлеб.

Лен

Соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в семенах льна оптимальное для здорового питания: одна чайная ложка семян льна покрывает суточную потребность в омега-3 жирных кислотах, которые нормализуют жировой обмен. Семена льна будут полезны женщинам послесреднего возраста: в них содержатся вещества, сходные с женскими половыми гормонами, которые помогают отрегулировать гормональный фон и напрямую положительно повлиять на качество кожи и волос.

Как есть: вкус у семян льна специфический, и вряд ли получится есть их в больших количествах. Добавляйте семена по чуть-чуть в салаты, кашу, нежирный йогурт или творог.

Семена черного тмина

Один из немногих продуктов, который обладает выраженным антибактериальным действием, поэтому его рекомендуют в тех случаях, когда необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Одно из самых ценных веществ семян тмина - тимохинон. Оно поддерживает в боевой готовности иммунную систему( возьмите на заметку, ведь сезон осенних простуд не за горами).

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Как есть: семена черного тмина обычно используют как специю ─ добавляют в любые горячие блюда, выпечку, в том числе и сладкую, а еще с ними готовят кофе и чай.
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 Теги: семена, польза

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