Раздел: Медицина
Ученые рассказали, какую пользу несет молоко
От этого полезного продукта не стоит отказываться.
При этом существенно реже смерть наступает преждевременно. В первую очередь, из-за уменьшения вероятности получить заболевания сердца или сосудов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Канадские учёные доказали пользу молока и продукции из него для продления жизни. Специалисты, работающие в Университете Макмастера, вели наблюдения за добровольцами на протяжении более 9 лет.
К участию в исследовании привлекли 136 384 человека, проживающих в 21 стране. Их возраст был в диапазоне 35 – 70 лет.
Участники были разбиты на группы, в зависимости от того, какое количество порций молочных продуктов они ежедневно употребляют.
За одну порцию принимался стакан молока или йогурта, весящего 244 грамма, 15 грамм сыра или 5 грамм сливочного масла.
В самой большой группе добровольцы, в среднем, употребляли ежедневно по 3,2 порции. В ней риск преждевременной смерти отмечался на 2,2% ниже, чем у людей, не принимающих в пищу молочную продукцию.
При этом, полезной оказались даже необезжиренные продукты (- 1,1%).
Ранее считалось, что их употребление является нежелательным, поскольку они насыщены жирными кислотами. Специалисты рекомендовали включение в рацион только обезжиренных молочных продуктов.
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В целом за все годы исследования зарегистрировано 6796 смертей, а также 8555 случаев, когда у наблюдаемых возникали сердечно-сосудистые заболевания.
При этом существенно реже смерть наступает преждевременно. В первую очередь, из-за уменьшения вероятности получить заболевания сердца или сосудов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Канадские учёные доказали пользу молока и продукции из него для продления жизни. Специалисты, работающие в Университете Макмастера, вели наблюдения за добровольцами на протяжении более 9 лет.
К участию в исследовании привлекли 136 384 человека, проживающих в 21 стране. Их возраст был в диапазоне 35 – 70 лет.
Участники были разбиты на группы, в зависимости от того, какое количество порций молочных продуктов они ежедневно употребляют.
За одну порцию принимался стакан молока или йогурта, весящего 244 грамма, 15 грамм сыра или 5 грамм сливочного масла.
В самой большой группе добровольцы, в среднем, употребляли ежедневно по 3,2 порции. В ней риск преждевременной смерти отмечался на 2,2% ниже, чем у людей, не принимающих в пищу молочную продукцию.
При этом, полезной оказались даже необезжиренные продукты (- 1,1%).
Ранее считалось, что их употребление является нежелательным, поскольку они насыщены жирными кислотами. Специалисты рекомендовали включение в рацион только обезжиренных молочных продуктов.
Читайте также: Врачи перечислили полезные свойства воды с лимоном
В целом за все годы исследования зарегистрировано 6796 смертей, а также 8555 случаев, когда у наблюдаемых возникали сердечно-сосудистые заболевания.
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