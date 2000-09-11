Раздел: Медицина
Эти советы помогут понизить уровень вредного холестерина
Оптимизация питания - хороший способ решения проблемы.
Врачи поведали, какие диеты могут привести к повышенному уровню холестерина. Они составили список из 5 ошибок в рационе, которые способствуют росту этих показателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Многие люди, стараясь улучшить своё здоровье, справедливо обращают внимание на уровень холестерина в организме. Желая его снизить, они прибегают к различным диетам и отказывают себе в некоторых продуктах. Как оказалось, подобные меры не всегда действенны, а во многих случаях только усложняют имеющуюся проблему.
Нередко даже специалисты совершают ошибки. Так, они рекомендуют употреблять статины вместе с грейпфрутовым соком, но на самом деле он блокирует правильное усвоение веществ. Также не следует постоянно менять диеты в поисках наиболее эффективной. Лучше всего выбрать одну и планомерно ей следовать. Исключение всех жиров из рациона также является ошибкой. Желательно оставить в своём меню оливковое масло, различные орехи и авокадо.
Нужно посоветоваться с диетологом, так как некоторые продукты не содержат холестерина, но провоцируют его выработку в печени. Это очень распространённая ошибка.
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Чаще всего люди забывают обратить внимание на сахар. Чем выше его содержание, тем более возрастают риски. Отказавшись от сладкого можно укрепить сердечную мышцу и снизить уровень холестерина.
Врачи поведали, какие диеты могут привести к повышенному уровню холестерина. Они составили список из 5 ошибок в рационе, которые способствуют росту этих показателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Многие люди, стараясь улучшить своё здоровье, справедливо обращают внимание на уровень холестерина в организме. Желая его снизить, они прибегают к различным диетам и отказывают себе в некоторых продуктах. Как оказалось, подобные меры не всегда действенны, а во многих случаях только усложняют имеющуюся проблему.
Нередко даже специалисты совершают ошибки. Так, они рекомендуют употреблять статины вместе с грейпфрутовым соком, но на самом деле он блокирует правильное усвоение веществ. Также не следует постоянно менять диеты в поисках наиболее эффективной. Лучше всего выбрать одну и планомерно ей следовать. Исключение всех жиров из рациона также является ошибкой. Желательно оставить в своём меню оливковое масло, различные орехи и авокадо.
Нужно посоветоваться с диетологом, так как некоторые продукты не содержат холестерина, но провоцируют его выработку в печени. Это очень распространённая ошибка.
Читайте также: Ученые рассказали, какую пользу несет молоко
Чаще всего люди забывают обратить внимание на сахар. Чем выше его содержание, тем более возрастают риски. Отказавшись от сладкого можно укрепить сердечную мышцу и снизить уровень холестерина.
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