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Раздел: Медицина  
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Медики назвали полезные напитки, заменяющие кофе

Медики назвали полезные напитки, заменяющие кофе Эти напитки легко приготовить в домашних условиях.

Увлекаясь кофе, стоит помнить, что кофеин вызывает обезвоживание, повышение давления, а при частом регулярном употреблении - раздражительность и головную боль. Если вам не хватает вкуса или бодрости - мы знаем альтернативы кофе, которые менее пагубно скажутся на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Существует множество натуральных напитков, которые с легкостью разбудят организм с утра и зарядят его бодростью и энергией на весь день. Приготовить их очень просто в домашних условиях и сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Лимонно-медовый напиток

Ингредиенты:

Лимон – 2 дольки
Мед – 1 ч. ложка
Молотая корица – по вкусу

В стакан с теплой водой кладем 2 дольки лимона и чайную ложку меда, тщательно перемешиваем. В напиток можно добавить молотую корицу. Только в этом случае корицу следует вначале залить водой, а только потом добавить мед и лимон.

Ананасово-имбирный напиток

Ингредиенты:

Ананас - 200 гм
Корень имбиря - 2 см
Петрушка - 1 пучок
Лимонный сок - 1 ст. ложка
Мед -1 ст. ложка

В блендере перемолоть ананас, петрушку и очищенный имбирь. Добавить стакан холодной кипяченой воды, лимонный сок и мед.

Можжевеловый напиток

Ингредиенты:

Ягоды можжевельника – 1 ст. ложка
Горячая вода – 500 мл
Лайм – 2 дольки

Ягоды можжевельника залить кипятком и настоять под плотной крышкой. Затем процедить и добавить в напиток лайм.

Лимонный напиток с шиповником

Ингредиенты:

Вода - 1 л
Мед - 2 ст. ложки
Сироп шиповника - 2 ст. ложки
Лимон - 1 шт

Выжать сок лимона и добавить сироп шиповника и мед. Затем залить водой и перемешать.

Морковный напиток с имбирем

Ингредиенты:

Минеральная вода - 500 мл
Морковный сок - 2 стакана
Натертый имбирь - 1 ч. ложка
Сок лимона - 2 ст. ложки
Сахар или мед - по вкусу

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Выжать сок из моркови. В блендере смешать морковный, лимонный сок, имбирь и сахар. Добавить минеральную воду.
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 Теги: кофе, напитки

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