Раздел: Медицина
Врачи предупредили об опасности соевых продуктов
В составе сои есть опасные для здоровья соединения.
Несмотря на то, что соя содержит большое количество питательных веществ, этими продуктами не стоит злоупотреблять. В составе сои есть биологически активные соединения изофлавоны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они способны стать препятствием нормальному функционированию гормонов в организме. Эти соединения из-за эстрогенной активности используются для облегчения симптомов менопаузы.
По результатам некоторых исследований, изофлавоны также способны вызвать рак молочной железы. Употребление соевых продуктов может привести к нарушению менструального цикла.
Большое количество сои может повлиять и на мужское здоровье. Исследование, в котором приняли участие 100 мужчин, страдающих бесплодием, показало следующее. Те мужчины, чей рацион содержал большое количество сои, имели наименьшую активность сперматозоидов.
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Если ежедневно употреблять сою, то это может повысить уровень тиреотропного гормона и привести к гипотиреозу. А это может привести к общему недомоганию, запорам, сонливости и увеличению щитовидной железы.
Несмотря на то, что соя содержит большое количество питательных веществ, этими продуктами не стоит злоупотреблять. В составе сои есть биологически активные соединения изофлавоны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они способны стать препятствием нормальному функционированию гормонов в организме. Эти соединения из-за эстрогенной активности используются для облегчения симптомов менопаузы.
По результатам некоторых исследований, изофлавоны также способны вызвать рак молочной железы. Употребление соевых продуктов может привести к нарушению менструального цикла.
Большое количество сои может повлиять и на мужское здоровье. Исследование, в котором приняли участие 100 мужчин, страдающих бесплодием, показало следующее. Те мужчины, чей рацион содержал большое количество сои, имели наименьшую активность сперматозоидов.
Читайте также: Врачи предупредили о серьезной опасности искусственных цветов
Если ежедневно употреблять сою, то это может повысить уровень тиреотропного гормона и привести к гипотиреозу. А это может привести к общему недомоганию, запорам, сонливости и увеличению щитовидной железы.
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