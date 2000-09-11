» » Врачи предупредили об опасности соевых продуктов
Раздел: Медицина  
0

Врачи предупредили об опасности соевых продуктов

Врачи предупредили об опасности соевых продуктовВ составе сои есть опасные для здоровья соединения.

Несмотря на то, что соя содержит большое количество питательных веществ, этими продуктами не стоит злоупотреблять. В составе сои есть биологически активные соединения изофлавоны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Они способны стать препятствием нормальному функционированию гормонов в организме. Эти соединения из-за эстрогенной активности используются для облегчения симптомов менопаузы.

По результатам некоторых исследований, изофлавоны также способны вызвать рак молочной железы. Употребление соевых продуктов может привести к нарушению менструального цикла.

Большое количество сои может повлиять и на мужское здоровье. Исследование, в котором приняли участие 100 мужчин, страдающих бесплодием, показало следующее. Те мужчины, чей рацион содержал большое количество сои, имели наименьшую активность сперматозоидов.

Читайте также: Врачи предупредили о серьезной опасности искусственных цветов

Если ежедневно употреблять сою, то это может повысить уровень тиреотропного гормона и привести к гипотиреозу. А это может привести к общему недомоганию, запорам, сонливости и увеличению щитовидной железы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: соя, вред, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:56 » Автор: Алена Шимко
     223
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина Врачи назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина

Соя – это безусловно, один из самых спорных продуктов в мире.

Это средство поможет нормализовать работу щитовидной железы Это средство поможет нормализовать работу щитовидной железы

Всем известно об огромной роли щитовидной железы в нашем организме.

Врачи предупредили о серьезной опасности искусственных цветов Врачи предупредили о серьезной опасности искусственных цветов

Наибольшее количество веществ выделяется при сжигании такой продукции.

Названы самые опасные продукты для мужского здоровья Названы самые опасные продукты для мужского здоровья

5 продуктов, которые негативно влияют на здоровье мужчины.

Диетологи рассказали о вреде и пользе соевых продуктов Диетологи рассказали о вреде и пользе соевых продуктов

Соя – это безусловно, один из самых спорных продуктов в мире.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх