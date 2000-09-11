Раздел: Медицина
Найден способ борьбы против неоперабельного рака
Многие препараты оказывались полностью бесполезны против меланомы.
Ученые Лидского Университета и Института исследования рака Лондона обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы - одного из самых распространенных и смертоносных типов раковых опухолей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Препарат T-vec, созданный на основе вирусов, вводится непосредственно в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток. Если же T-vec вводится в кровоток пациентов, то формируются антитела, способствующие уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата. Считалось, что следующие дозы оказывались полностью бесполезны против меланомы.
Читайте также: Найден новый метод лечения агрессивного вида рака
В эксперименте исследователям удалось вновь реактивировать T-vec, добавив моноциты - белые кровяные клетки, способные поглощать и переваривать различные вещества. Они захватывают вирусные частицы и переносят их к месту опухоли, где те проникают внутрь раковых клеток и вызывают их гибель. Таким образом, T-vec можно применять даже в тех случаях, когда их нельзя непосредственно ввести в злокачественное новообразование.
Ученые Лидского Университета и Института исследования рака Лондона обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы - одного из самых распространенных и смертоносных типов раковых опухолей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.
Препарат T-vec, созданный на основе вирусов, вводится непосредственно в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток. Если же T-vec вводится в кровоток пациентов, то формируются антитела, способствующие уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата. Считалось, что следующие дозы оказывались полностью бесполезны против меланомы.
Читайте также: Найден новый метод лечения агрессивного вида рака
В эксперименте исследователям удалось вновь реактивировать T-vec, добавив моноциты - белые кровяные клетки, способные поглощать и переваривать различные вещества. Они захватывают вирусные частицы и переносят их к месту опухоли, где те проникают внутрь раковых клеток и вызывают их гибель. Таким образом, T-vec можно применять даже в тех случаях, когда их нельзя непосредственно ввести в злокачественное новообразование.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
848
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
Оставьте свой комментарий