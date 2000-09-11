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Раздел: Медицина  
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Найден способ борьбы против неоперабельного рака

Найден способ борьбы против неоперабельного ракаМногие препараты оказывались полностью бесполезны против меланомы.

Ученые Лидского Университета и Института исследования рака Лондона обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы - одного из самых распространенных и смертоносных типов раковых опухолей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.

Препарат T-vec, созданный на основе вирусов, вводится непосредственно в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток. Если же T-vec вводится в кровоток пациентов, то формируются антитела, способствующие уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата. Считалось, что следующие дозы оказывались полностью бесполезны против меланомы.

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В эксперименте исследователям удалось вновь реактивировать T-vec, добавив моноциты - белые кровяные клетки, способные поглощать и переваривать различные вещества. Они захватывают вирусные частицы и переносят их к месту опухоли, где те проникают внутрь раковых клеток и вызывают их гибель. Таким образом, T-vec можно применять даже в тех случаях, когда их нельзя непосредственно ввести в злокачественное новообразование.
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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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