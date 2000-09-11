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Названа главная опасность менингита

Названа главная опасность менингитаПри заражении резко повышается температура.

Главный совет врачей - не надеяться на самолечение и обращаться за помощью к медработникам при первых же признаках болезни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

По данным ВОЗ, один из десяти тысяч заболевших менингитом погибает из-за быстрого течения болезни. Представляя собой воспаление мозговых оболочек, менингит является крайне опасной инфекцией, способной привести к развитию энцефалита, сделать человека инвалидом, - об этом напомнил ученый, кандидат медицинских наук Валерий Волжанин.

При заражении резко повышается температура, сильно болит голова, развиваются тошнота, рвота, а также болезненные реакции на свет и звуки. При данном заболевании требуется немедленная госпитализация.

«К счастью, в подавляющем большинстве случаев при своевременной терапии серозный менингит имеет благоприятный исход. Но могут быть и осложнения, которые проявляются в эмоциональной неустойчивости, ухудшении памяти, затруднении концентрации внимания. Лучшая профилактика болезни - это крепкая иммунная система», - сказал Валерий Волжанин.

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Ученый отметил, что для обеспечения стойкости иммунитета важно придерживаться здорового питания, поддерживать активность, оказываться от вредных привычек. Крайне важно для защиты от инфекций, включая менингит, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть продукты.

Помимо этого, существует вирусный менингит, для которого характерно острое протекание начала болезни. Но от вирусного менингита есть прививка. Другая форма менингита, гнойная, может протекать наиболее драматично в своих последствиях для челолвека.
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 Теги: менингит, опасность

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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