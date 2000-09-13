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Раздел: Медицина  
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Эти овощи и ягоды полезно употреблять осенью

Эти овощи и ягоды полезно употреблять осенью Названы лучшие осенние продукты.

С конца лета, и до начала весны мы будем чувствовать довольно большую усталость, вялость, перепады настроения, признаки авитаминоза и многое другое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Однако от этого нас могут спасти полезные продукты, которые появляются осенью. Они содержат все нужные витамины и микроэлементы, которые помогут организму справиться с осенней нагрузкой. Поэтому, чтобы вы знали, как можно вкусно полечиться, мы решили перечислить самые полезные продукты осени.

Капуста

Этот продукт очень полезен абсолютно для всех. Капуста может не только хорошо повлиять на ваше самочувствие, но и предупредить множество болезней. Но довольно важно принимать в пищу правильный вид этого овоща, потому что: белокачання капуста будет полезна для профилактики анемии, сердечнососудистой системы и мозговой активности. А брокколи будет очень полезной для кожи и роста волос.

Помидоры

Для нашей страны довольно уникальны, потому что, этот красный овощ один из немногих содержат весьма полезный - ликопин, который помогает при профилактике проблем с сердцем, и онкозаболеваний. Таким образом, употребляя в пищу помидоры, мы защищаем свое сердце, сердечную систему и повышаем иммунитет.

Фасоль

Эти бобовые содержат в себе антиоксиданты, белки, железо и огромное количество витаминов. Кроме того, фасоль – не теряет полезных свойств после термической обработки. Фасоль рекомендуют принимать во время болезни, и после. Особенно она полезна для восстановления кислотного баланса в организме после приема антибиотиков.

Клюква

Практически все знают о пользе клюквы для поддержания иммунитета. Тем не менее важно отметить, что клюква – еще и прекрасный антисептик, поэтому ее рекомендуется принимать во время любого воспалительного процесса в организме.

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Также клюква очень хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт.
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 Теги: осень, продукты

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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