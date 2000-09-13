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Раздел: Медицина  
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Психолог рассказала, откуда возникают проблемы с самооценкой

Психолог рассказала, откуда возникают проблемы с самооценкой Источник заниженной или завышенной самооценки чаще всего нужно искать в детстве.

Чувство собственной значимости присуще каждому человеку, это очень важное чувство. Но оно же может доставлять людям много хлопот и эмоциональных переживаний начиная от агрессивных реакций и обид, вплоть до депрессии при заниженной или наоборот завышенной самооценке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

И при заниженной, и при завышенной самооценке человек не адекватно себя оценивает (либо ниже, либо выше объективных показателей).

Ниже описаны коротко три варианта связанные с самооценкой:

1. Заниженная самооценка – это преуменьшение своих качеств и умений. При этом человек с заниженной самооценкой все время сравнивает себя с другими и естественно не в свою пользу. Свои достижения и положительные качества не дооцениваются или вообще игнорируются. Чаще связанно с проблемным воспитанием в детстве родителями, чрезмерной критикой и подавлением личности.

2. Завышенная самооценка – попытка самоутвердиться любым путём и доказать другим собственную исключительность и значимость. Истоки такой искажённой самооценки так же чаще всего родом из детства ( воздействия окружения).

Родители постоянно подчёркивали талантливость, уникальность и неповторимость своего чада и этой же самой установкой руководствуется уже взрослый человек, так и не научившись адекватно себя оценивать и выбирать для себя реалистичные цели. Болезненное восприятие любой критики включая объективную – это частое явление у экс захваленного малыша давно уже превратившегося во взрослого, ну и поскольку у него не наработаны и навыки самокритики, восприятие реальности и себя в этой реальности так и остаётся искаженным. Иногда такие люди до конца жизни считают себя не дооцененными и обижаются, что другие не замечают их уникальности и страдают из за этого.

Более того, вопрос не в отсутствии способностей или таланта у людей с завышенной самооценкой, а именно в болезненной зацикленности на этом.

3. Адекватная самооценка – это оптимальный критерий восприятия. Цели обычно ставятся реалистичные соотвествующие навыкам и умениям человека, планка повышается постепенно и цель через какое то время достигается.

К успеху и своим достижениям относятся без чрезмерной эйфории, но сам «принцип удовольствия» сохраняется.

Обладают критическим мышлением и способностью объективно анализировать собственное поведение, умения, навыки, качества и т.д. Обладает самокритикой. К объективной критике относится положительно. Ошибки и промахи обычно замечтаются и появляется желание их исправить. Отталкивается от себя самого, анализируется собственное становление ( личностное, профессиональное и т.д.) сравнивает себя прежнего с собой в настоящем, пытаясь улучшить свою «собственную версию».

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Первые два варианта как вы уже поняли имеют отношение к комплексам, чаще сформированными ещё в детстве.
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 Теги: самооценка, проблемы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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