Раздел: Медицина
Психолог рассказала, откуда возникают проблемы с самооценкой
Источник заниженной или завышенной самооценки чаще всего нужно искать в детстве.
Чувство собственной значимости присуще каждому человеку, это очень важное чувство. Но оно же может доставлять людям много хлопот и эмоциональных переживаний начиная от агрессивных реакций и обид, вплоть до депрессии при заниженной или наоборот завышенной самооценке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
И при заниженной, и при завышенной самооценке человек не адекватно себя оценивает (либо ниже, либо выше объективных показателей).
Ниже описаны коротко три варианта связанные с самооценкой:
1. Заниженная самооценка – это преуменьшение своих качеств и умений. При этом человек с заниженной самооценкой все время сравнивает себя с другими и естественно не в свою пользу. Свои достижения и положительные качества не дооцениваются или вообще игнорируются. Чаще связанно с проблемным воспитанием в детстве родителями, чрезмерной критикой и подавлением личности.
2. Завышенная самооценка – попытка самоутвердиться любым путём и доказать другим собственную исключительность и значимость. Истоки такой искажённой самооценки так же чаще всего родом из детства ( воздействия окружения).
Родители постоянно подчёркивали талантливость, уникальность и неповторимость своего чада и этой же самой установкой руководствуется уже взрослый человек, так и не научившись адекватно себя оценивать и выбирать для себя реалистичные цели. Болезненное восприятие любой критики включая объективную – это частое явление у экс захваленного малыша давно уже превратившегося во взрослого, ну и поскольку у него не наработаны и навыки самокритики, восприятие реальности и себя в этой реальности так и остаётся искаженным. Иногда такие люди до конца жизни считают себя не дооцененными и обижаются, что другие не замечают их уникальности и страдают из за этого.
Более того, вопрос не в отсутствии способностей или таланта у людей с завышенной самооценкой, а именно в болезненной зацикленности на этом.
3. Адекватная самооценка – это оптимальный критерий восприятия. Цели обычно ставятся реалистичные соотвествующие навыкам и умениям человека, планка повышается постепенно и цель через какое то время достигается.
К успеху и своим достижениям относятся без чрезмерной эйфории, но сам «принцип удовольствия» сохраняется.
Обладают критическим мышлением и способностью объективно анализировать собственное поведение, умения, навыки, качества и т.д. Обладает самокритикой. К объективной критике относится положительно. Ошибки и промахи обычно замечтаются и появляется желание их исправить. Отталкивается от себя самого, анализируется собственное становление ( личностное, профессиональное и т.д.) сравнивает себя прежнего с собой в настоящем, пытаясь улучшить свою «собственную версию».
Читайте также: Эти овощи и ягоды полезно употреблять осенью
Первые два варианта как вы уже поняли имеют отношение к комплексам, чаще сформированными ещё в детстве.
Чувство собственной значимости присуще каждому человеку, это очень важное чувство. Но оно же может доставлять людям много хлопот и эмоциональных переживаний начиная от агрессивных реакций и обид, вплоть до депрессии при заниженной или наоборот завышенной самооценке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
И при заниженной, и при завышенной самооценке человек не адекватно себя оценивает (либо ниже, либо выше объективных показателей).
Ниже описаны коротко три варианта связанные с самооценкой:
1. Заниженная самооценка – это преуменьшение своих качеств и умений. При этом человек с заниженной самооценкой все время сравнивает себя с другими и естественно не в свою пользу. Свои достижения и положительные качества не дооцениваются или вообще игнорируются. Чаще связанно с проблемным воспитанием в детстве родителями, чрезмерной критикой и подавлением личности.
2. Завышенная самооценка – попытка самоутвердиться любым путём и доказать другим собственную исключительность и значимость. Истоки такой искажённой самооценки так же чаще всего родом из детства ( воздействия окружения).
Родители постоянно подчёркивали талантливость, уникальность и неповторимость своего чада и этой же самой установкой руководствуется уже взрослый человек, так и не научившись адекватно себя оценивать и выбирать для себя реалистичные цели. Болезненное восприятие любой критики включая объективную – это частое явление у экс захваленного малыша давно уже превратившегося во взрослого, ну и поскольку у него не наработаны и навыки самокритики, восприятие реальности и себя в этой реальности так и остаётся искаженным. Иногда такие люди до конца жизни считают себя не дооцененными и обижаются, что другие не замечают их уникальности и страдают из за этого.
Более того, вопрос не в отсутствии способностей или таланта у людей с завышенной самооценкой, а именно в болезненной зацикленности на этом.
3. Адекватная самооценка – это оптимальный критерий восприятия. Цели обычно ставятся реалистичные соотвествующие навыкам и умениям человека, планка повышается постепенно и цель через какое то время достигается.
К успеху и своим достижениям относятся без чрезмерной эйфории, но сам «принцип удовольствия» сохраняется.
Обладают критическим мышлением и способностью объективно анализировать собственное поведение, умения, навыки, качества и т.д. Обладает самокритикой. К объективной критике относится положительно. Ошибки и промахи обычно замечтаются и появляется желание их исправить. Отталкивается от себя самого, анализируется собственное становление ( личностное, профессиональное и т.д.) сравнивает себя прежнего с собой в настоящем, пытаясь улучшить свою «собственную версию».
Читайте также: Эти овощи и ягоды полезно употреблять осенью
Первые два варианта как вы уже поняли имеют отношение к комплексам, чаще сформированными ещё в детстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
340
0
Также советуем посмотреть
- Потешные дикие животные, «подражающие» людям
- Всем нужна улыбка: подборка отличных анекдотов на понедельник
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
Оставьте свой комментарий