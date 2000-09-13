Психолог рассказала, откуда возникают проблемы с самооценкой

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Главное - любить себя, это способствует хорошему самочувствию в старости. По мнению исследователей из университета Конкордия в Монреале, сохранение или улучшение чувства собственного достоинства может помочь предотвратить проблемы со здоровьем, которые, как правило, связаны со старением.

Активная похвала детей со стороны родителей может привести к негативным последствиям. Подобная стратегия воспитания может привести к тому, что у них сформируется завышенная самооценка, а это может иметь неприятные последствия как для детей, так и для их родителей и даже всего коллектива.