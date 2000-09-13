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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как хлеб вредит организму

Врачи рассказали, как хлеб вредит организму Мучные изделия нарушают пищеварительные процессы.

Мучные изделия, в частности хлеб, давно счистились вредными для здоровья изделиями. В пшеничной муке – главным ингредиентом при выпечке, нет никак полезных витаминов. Она обработана и представлена в виде продукта, который никак не скажется на организме в его пользу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Хлебные изделия мешают нормальному пищеварению. В нем содержится много крахмала и белковых компонентов, которые не считаются полезными для человека.

Хлеб из белой муки способен навредить человеку. В его состав входит соль, сахар, дрожжи, что вредят правильному функционированию организма. Если его есть несколько раз в день, то это способствует ожирению, болезням желудка и кишечника.

Хлеб считается очень вредным при употреблении его с продуктами животного происхождения. Оба продукта слишком тяжелые для желудка, требуют много времени для переработки. Хлеб лучше есть с овощами и зеленью, в которых содержатся витамины для переработки сложных углеводов.

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Диетологи советуют отказаться от хлебных изделии и выпечки, или перейти на более полезные хлебные продукты из ржаной муки.
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 Теги: хлеб, вред

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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