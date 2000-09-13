Раздел: Медицина
Ученые выявили новую опасность аспирина
Несмотря на риск, прекращать употребление лекарства нужно постепенно.
Для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Считается, что аспирин разжижает кровь и помогает избежать формирования тромбов. Принимать по таблетке аспирина в день пожилым людям рекомендуют многие медики, но новое исследование показывает, что это может нанести вред здоровью.
Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных.
Результаты эксперимента эксперты называют чрезвычайно важными и предупреждают, что аспирин не стоит принимать ежедневно без рекомендации врача. Полностью здоровые люди иногда самостоятельно принимают по таблетке в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, существует теория, что аспирин следует принимать в превентивных целях против рака. На этот счет проводится несколько исследований, однако медики пока не сделали никаких выводов.
До сих пор исследования полезных свойств аспирина проводились в основном на людях среднего возраста, и у ученых все больше доказательств того, что по мере того как мы стареем, риски, связанные с приемом аспирина, возрастают.
Объектами исследования, о котором идет речь, стали почти 20 тысяч жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу не переносившие сердечных заболеваний. Половине испытуемых в течение пяти лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина.
Как следует из трех статей об эксперименте, аспирин никак не помог им снизить риск болезни сердца. В целом аспирин оказался бесполезен и даже привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения, пишут ученые.
"Эти находки помогут многим врачам, которые уже давно сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам", - говорит профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша.
Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета считает, что результаты исследования вполне однозначны.
"Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно, - говорит он. - Таким образом, самостоятельно принимать аспирин без предписания врача я не рекомендую".
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Если вы уже давно принимаете аспирин в малых дозах, резко останавливаться тоже нельзя, добавляет Ротуэлл. Это может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Считается, что аспирин разжижает кровь и помогает избежать формирования тромбов. Принимать по таблетке аспирина в день пожилым людям рекомендуют многие медики, но новое исследование показывает, что это может нанести вред здоровью.
Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных.
Результаты эксперимента эксперты называют чрезвычайно важными и предупреждают, что аспирин не стоит принимать ежедневно без рекомендации врача. Полностью здоровые люди иногда самостоятельно принимают по таблетке в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, существует теория, что аспирин следует принимать в превентивных целях против рака. На этот счет проводится несколько исследований, однако медики пока не сделали никаких выводов.
До сих пор исследования полезных свойств аспирина проводились в основном на людях среднего возраста, и у ученых все больше доказательств того, что по мере того как мы стареем, риски, связанные с приемом аспирина, возрастают.
Объектами исследования, о котором идет речь, стали почти 20 тысяч жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу не переносившие сердечных заболеваний. Половине испытуемых в течение пяти лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина.
Как следует из трех статей об эксперименте, аспирин никак не помог им снизить риск болезни сердца. В целом аспирин оказался бесполезен и даже привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения, пишут ученые.
"Эти находки помогут многим врачам, которые уже давно сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам", - говорит профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша.
Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета считает, что результаты исследования вполне однозначны.
"Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно, - говорит он. - Таким образом, самостоятельно принимать аспирин без предписания врача я не рекомендую".
Читайте также: Врачи рассказали, как хлеб вредит организму
Если вы уже давно принимаете аспирин в малых дозах, резко останавливаться тоже нельзя, добавляет Ротуэлл. Это может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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