Раздел: Медицина
Как сохранить зрение при работе с компьютером
Как побороть усталость после работы за монитором.
Большинство современных людей проводит большую часть дня в офисе перед монитором, а вечера - за смартфоном, домашним компьютером или планшетом. Усталость глаз от компьютера приводит к тому, что даже люди с хорошим от природы зрением со временем «сажают» его, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хаилю.
Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукости.
Обычно человек моргает примерно восемнадцать раз в минуту. При этом роговица глаза увлажняется слезной жидкостью. Проводя много времени перед монитором, человек часто забывает моргать: из-за этого возникает ощущение усталости и сухости глаз. При постоянном контакте с экраном веки опускаются на глаза почти в 9 раз реже - всего 2-3 раза в минуту. Из-за этого возникает истинная или ложная близорукость.
Вот несколько советов, которые помогут сохранить зрение:
Старайтесь хотя бы немного реже пользоваться гаджетами и делайте перерывы на 5-10 минут каждые 40-45 минут. Во время перерыва можно отойти от компьютера или просто закрыть глаза.
Выбирайте компьютеры и планшеты с высоким разрешением. Для глаз важно соотношение между размером экрана и разрешением - количество точек на дюйм, или PPI. Маленький экран с высоким разрешением безопаснее для ваших глаз, чем большой экран с низким разрешением. Чем выше PPI, тем лучше. Также имеет значение яркость экрана и технология его подсветки.
Для того, чтобы улучшить зрение, нужны не только тренировки. Необходимо также выполнять рекомендации по уходу за глазами и питанию.
Полноценное питание нужно для здоровья всего организма, и глаза не исключение. Есть ряд витаминов и микроэлементов, без которых глаза не могут правильно работать.
Самые полезные продукты для зрения - это морковь, тыква, черника, кукуруза, шиповник, абрикосы, рыба (особенно треска), творог, черный шоколад, фрукты (особенно зеленые и оранжевые), брокколи, лук и чеснок.
Читайте также: Медики рассказали, как улучшить зрение в домашних условиях
При плохом освещении глаза перенапрягаются, что может привести к спазмам мышц. Плохо влияет на глаза также контраст между освещением областей прямого и периферического зрения. Например, если вы работаете перед ярким монитором в полностью темной комнате. Слишком резкие настройки яркости и контрастности на мониторе тоже приводят к перенапряжению глаз, старайтесь делать их мягче.
Большинство современных людей проводит большую часть дня в офисе перед монитором, а вечера - за смартфоном, домашним компьютером или планшетом. Усталость глаз от компьютера приводит к тому, что даже люди с хорошим от природы зрением со временем «сажают» его, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хаилю.
Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукости.
Обычно человек моргает примерно восемнадцать раз в минуту. При этом роговица глаза увлажняется слезной жидкостью. Проводя много времени перед монитором, человек часто забывает моргать: из-за этого возникает ощущение усталости и сухости глаз. При постоянном контакте с экраном веки опускаются на глаза почти в 9 раз реже - всего 2-3 раза в минуту. Из-за этого возникает истинная или ложная близорукость.
Вот несколько советов, которые помогут сохранить зрение:
Старайтесь хотя бы немного реже пользоваться гаджетами и делайте перерывы на 5-10 минут каждые 40-45 минут. Во время перерыва можно отойти от компьютера или просто закрыть глаза.
Выбирайте компьютеры и планшеты с высоким разрешением. Для глаз важно соотношение между размером экрана и разрешением - количество точек на дюйм, или PPI. Маленький экран с высоким разрешением безопаснее для ваших глаз, чем большой экран с низким разрешением. Чем выше PPI, тем лучше. Также имеет значение яркость экрана и технология его подсветки.
Для того, чтобы улучшить зрение, нужны не только тренировки. Необходимо также выполнять рекомендации по уходу за глазами и питанию.
Полноценное питание нужно для здоровья всего организма, и глаза не исключение. Есть ряд витаминов и микроэлементов, без которых глаза не могут правильно работать.
Самые полезные продукты для зрения - это морковь, тыква, черника, кукуруза, шиповник, абрикосы, рыба (особенно треска), творог, черный шоколад, фрукты (особенно зеленые и оранжевые), брокколи, лук и чеснок.
Читайте также: Медики рассказали, как улучшить зрение в домашних условиях
При плохом освещении глаза перенапрягаются, что может привести к спазмам мышц. Плохо влияет на глаза также контраст между освещением областей прямого и периферического зрения. Например, если вы работаете перед ярким монитором в полностью темной комнате. Слишком резкие настройки яркости и контрастности на мониторе тоже приводят к перенапряжению глаз, старайтесь делать их мягче.
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