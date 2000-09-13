Назван деликатес, который убивает рак

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Этот овощ может убить до 98% раковых клеток и даже остановить прогресс диабета.

Исследователи изобрели новое лекарство, которое может совершить революцию в медицине, а точнее – в онкологической ее отрасли. Лекарство повышает шансы на выживание пациентов и позволяет не проходить, обязательный ранее при лечении рака, курс химиотерапии. Препарат называется «Гливек» или «Иматиниб». В ходе исследования,