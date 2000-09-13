Раздел: Медицина
Назван деликатес, который убивает рак
Моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия.
Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере выяснили, что моллюски могут использоваться онкологами для лечения рака. Испытания показали, что сахара, извлеченные из данных морепродуктов, способны остановить рост различных типов опухолевых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.
Кроме того, моллюски способны заменить химиотерапию и спасти от рака, говорит автор исследования доктор Дэвид Пай.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
По словам учёного, моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия. Исследователи протестировали необычную терапию на опухолях лейкемии, молочной железы, легких и толстой кишки и обнаружили, что результаты обнадеживают, так как сахара извлечённые из моллюсков действительно уменьшают рост опухоли.
Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере выяснили, что моллюски могут использоваться онкологами для лечения рака. Испытания показали, что сахара, извлеченные из данных морепродуктов, способны остановить рост различных типов опухолевых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.
Кроме того, моллюски способны заменить химиотерапию и спасти от рака, говорит автор исследования доктор Дэвид Пай.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
По словам учёного, моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия. Исследователи протестировали необычную терапию на опухолях лейкемии, молочной железы, легких и толстой кишки и обнаружили, что результаты обнадеживают, так как сахара извлечённые из моллюсков действительно уменьшают рост опухоли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1483
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
- Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
- Кошка покорила мир, показав, как нужно расслабляться
- Послання Президента та презентація держбюджету
- В Британии кот притащил с прогулки пакет с наркотиками
- Еврооблигации Нафтогаза: очередная «схема»
- Пьяный поляк «воскрес» в морге и отправился праздновать это событие
- Балух напишет завещание на случай смерти
- Бейонсе отдыхает: Сеть в восторге от энергичного танца маленькой девочки
- Четыре исторические развилки
- Суд разрешил задержать майора Мельниченко
Оставьте свой комментарий