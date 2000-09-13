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Раздел: Медицина  
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Назван деликатес, который убивает рак

Назван деликатес, который убивает ракМоллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия.

Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере выяснили, что моллюски могут использоваться онкологами для лечения рака. Испытания показали, что сахара, извлеченные из данных морепродуктов, способны остановить рост различных типов опухолевых клеток.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.

Кроме того, моллюски способны заменить химиотерапию и спасти от рака, говорит автор исследования доктор Дэвид Пай.

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По словам учёного, моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия. Исследователи протестировали необычную терапию на опухолях лейкемии, молочной железы, легких и толстой кишки и обнаружили, что результаты обнадеживают, так как сахара извлечённые из моллюсков действительно уменьшают рост опухоли.
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 Теги: деликатес, рак

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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