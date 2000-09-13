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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какие напитки нормализуют сон

Медики рассказали, какие напитки нормализуют сонЭти напитки помогут забыть о проблемах со сном.

Если всех "овечек" вы уже пересчитали, а сна все еще ни в одном глазу, предлагаем приготовить один из полезных и (главное!) натуральных напитков по нашим простым рецептам. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.

Что такое проблемы со сном, наверное, знает каждый. Постоянные стрессы, запиваемые литрами кофеина, неминуемо ведут к нервным расстройствам и бессоннице. И порой единственное, о чем мы мечтаем, это провалиться в крепкий, глубокий сон.

Пять очень полезных напитков, которые помогут быстро уснуть:

Мятный чай
Эта ароматная травка способна не только освежать дыхание, но и с легкостью заменит любое снотворное. Чашка мятного чая перед сном поможет расслабиться, снимет мышечную боль и избавит от усталости. Кроме того мятный чай помогает нормализовать давление и укрепить сердечно-сосудистую систему. Чтобы приготовить мятный чай, залейте горсть листьев мяты горячей водой и дайте настоятся в течение 15 минут - чай готов. По желанию в теплый (но не горячий!) чай можно добавить чайную ложку меда.

Напиток из семян чиа
Семена чиа помогают не только при похудении, но и при проблемах со сном. А все благодаря содержащемуся в них триптофану, который снимает напряжение, уменьшает беспокойство и вызывает сонливость.
Добавьте 1 столовую ложку семян чиа в стакан травяного чая или обычной теплой воды, дайте семенам настояться и загустеть - все,
напиток готов. Выпейте его перед сном - и можете забыть про бессонницу.

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Отвар из шишек хмеля
Хмель тоже отлично помогает избавиться от проблем со сном. Входящее в его состав вещество лупулин успокаивает центральную нервную систему, снимает усталость и помогает расслабиться. Неслучайно в Китае самым действенным средством от бессонницы считаются подушечки, набитые шишками хмеля. Мы же предлагаем вам выпить на ночь чашку отвара, приготовленного на основе хмеля. Поскольку у этого растения достаточно горький вкус, то рекомендуем добавить в отвар и другие успокоительные травы: например, мяту, мелиссу или ромашку - они помогут смягчить горечь, но нисколько не помешают снотворному эффекту.

Ромашковый чай
Ромашковый чай - одно из самых популярных средств от бессонницы. Благодаря своим мощным успокоительным свойствам, он в считаные минуты помогает расслабиться, снять напряжение после трудового дня и крепко уснуть. Кроме того, ромашка уменьшает воспаление, снижает холестерин и нормализует уровень глюкозы в крови. Чтобы приготовить ромашковый чай, залейте 2 чайные ложки цветов стаканом кипятка, дайте настояться в течение 7–10 минут и процедите. Пейте чай либо в чистом виде, либо добавьте в него ложечку меда.

Чай из валерианы
Еще древние греки использовали корень и цветы валерианы, чтобы успокоить нервы, уменьшить беспокойство и решить проблемы со сном. Вы тоже можете последовать их примеру, особенно если у вас хроническая бессонница. Валериану можно принимать в виде таблеток, экстрактов и всевозможных настоек, а можно приготовить из нее полезный чай. Для этого 2 чайные ложки высушенного корня валерианы заварите стаканом кипятка, подержите 5 минут на огне, остудите, процедите и добавьте чайную ложку меда.
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 Теги: Медики, напитки, сон

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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