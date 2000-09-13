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Раздел: Медицина  
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В Корее изобрели прибор, который поможет остановить облысение

В Корее изобрели прибор, который поможет остановить облысениеВолосы росли очень активно.

Исследователи Корейского института перспективных научных исследований и технологий срочно сообщили о том, что они изобрели надежду для тех, кто начал терять волосы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Специалисты из Кореи смогли разработать прибор с множеством микролазеров, стимулирующих рост волос. Во время экспериментов исследователи пользовались прибором, стимулируя рост волос у лысых крыс. Ежедневно их кожа обрабатывалась лазером в течение 15 минут на протяжение 20 суток подряд.

Еще одной группе лабораторных подопытных вводили под кожу стимулятор роста волосяного покрова, но волосы росли активнее и оказались длиннее именно у тех видов, которые взаимодействовали с новым изобретением.

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Как сообщают эксперты, подобный девайс намного дешевле и доступнее, чем уже существующие аналоги лазерной терапии. Корейские ученые в ближайшее время хотят проверить свою разработку на людях, считая, что устройство может оказать помощь тем, кто утратил волосяной покров. Отмечается, что вероятность успеха – четверть мужчин, которые начали терять волосы до 25 лет.
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 Теги: облысение, медики, Корея

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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