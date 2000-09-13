В Корее изобрели прибор, который поможет остановить облысение

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Ученые назвали одну из причин возникновения камней в почках.

Новый прибор способен разрушать камни в почках при помощи наноимпульсов. Научная группа из томского института физики прочности и материаловедения СО РАН предложила свой вариант аппарата для разрушения почечных каменей.