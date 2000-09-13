Раздел: Медицина
Врачи перечислили лучшие продукты для здоровья мозга
Эта пища улучшает умственную производительность.
Первым в перечне названо оливковое масло, которое сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков – предвестников болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
С этим же недугом ассоциировано частое употребление рафинированных углеводов повышающих уровень инсулина в крови, таких как, например, сладости. Поэтому при составлении меню эксперты советуют сделать свой выбор в пользу нерафинированных углеводов, таких как гречка, цельнозерновые продукты и сырые овощи.
К слову гречку диетологи вынесли в списке отдельным пунктом, так как помимо всего прочего благодаря витаминам группы В, марганцу, фосфору и цинку ее употребление в пищу способствует сигнальной активности нейропередатчиков в мозге и уменьшает риск возникновения головных болей.
Следующим пунктом в перечне стоят яйца, в состав которых входит холин, используемый мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, также входящие в состав яиц.
Миндальное масло – еще один важный продукт для продуктивной работы мозга. В его состав входят рибофлавин и L-карнитин, которые успешно активизируют нейронную активность и предотвращают снижение когнитивных функций.
Одним из незаменимых продуктов для мозга была названа свекла. Ее компоненты оказывают на сосуды расслабляющий и расширяющий эффект, что улучшает циркуляцию крови, и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ в головной мозг.
Читайте также: Названы лучшие методы восстановления упругости кожи
Среди прочего в перечне значатся черника, розмарин, куркума и черный шоколад, которые благодаря своим натуральным свойствам защищают мозг от старения и способствуют его продуктивной деятельности.
Первым в перечне названо оливковое масло, которое сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков – предвестников болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
С этим же недугом ассоциировано частое употребление рафинированных углеводов повышающих уровень инсулина в крови, таких как, например, сладости. Поэтому при составлении меню эксперты советуют сделать свой выбор в пользу нерафинированных углеводов, таких как гречка, цельнозерновые продукты и сырые овощи.
К слову гречку диетологи вынесли в списке отдельным пунктом, так как помимо всего прочего благодаря витаминам группы В, марганцу, фосфору и цинку ее употребление в пищу способствует сигнальной активности нейропередатчиков в мозге и уменьшает риск возникновения головных болей.
Следующим пунктом в перечне стоят яйца, в состав которых входит холин, используемый мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, также входящие в состав яиц.
Миндальное масло – еще один важный продукт для продуктивной работы мозга. В его состав входят рибофлавин и L-карнитин, которые успешно активизируют нейронную активность и предотвращают снижение когнитивных функций.
Одним из незаменимых продуктов для мозга была названа свекла. Ее компоненты оказывают на сосуды расслабляющий и расширяющий эффект, что улучшает циркуляцию крови, и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ в головной мозг.
Читайте также: Названы лучшие методы восстановления упругости кожи
Среди прочего в перечне значатся черника, розмарин, куркума и черный шоколад, которые благодаря своим натуральным свойствам защищают мозг от старения и способствуют его продуктивной деятельности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
400
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
Оставьте свой комментарий