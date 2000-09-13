Раздел: Медицина
Врачи назвали последствия пропуска завтрака
Что же происходит в организме, если мы все-таки не завтракаем?
Когда жизнь, что называется, бьет ключом (а для большинства из нас это происходит каждый день), мы просыпаемся по утрам и несемся куда-то сломя голову. И забываем об одной важной вещи – завтраке. В течение многих лет нам всем говорили, что завтрак – самая важная еда дня и ее ни в коем случае нельзя пропускать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аптека24.
Это может замедлить ваш метаболизм
Несбалансированное питание в течение дня на регулярной основе может отрицательно повлиять на ваш метаболизм. Распространенное мнение о том, что, именно съедая завтрак, мы «запускаем» процесс метаболизма, весьма спорно. Однако наш метаболизм вполне может замедлиться, если мы не поедим вскоре после пробуждения. Так происходит, потому что организм посылает сигналы в мозг о сохранении жиров и энергии про запас, до тех пор, пока его снова не накормят.
Так что, если вам абсолютно не хочется есть сразу же после пробуждения, оставляйте завтрак на более позднее утро. Но пусть он будет насыщен белком и сложными углеводами.
Это может привести к увеличению веса
Хотя мнение и неточное, но такая вероятность все же существует. Большие пропуски между приемами пищи приводят к повышению чувства голода в течение дня, а это чревато дополнительными перекусами или перееданию позднее в тот же день. Одно можно сказать точно: пропустить прием пищи и думать, что тем самым вы сэкономили калории, в корне неправильно. Ведь все эти сэкономленные калории с лихвой компенсируются при следующем приеме пищи. Тем не менее другие исследования показали, что на самом деле не имеет никакого значения, едите вы завтрак или нет – на вес это никак не влияет. Похоже, что в этом случае результат зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.
Это вредит мозговым функциям
Мозг работает на глюкозе, поэтому, находясь в состоянии голодания в течение ночи, утром он требует «дозаправки» в виде потребления углеводов, которые впоследствии преобразуются в глюкозу. Если вы пропустите завтрак, функции мозга от этого могут пострадать, что скажется на вашей деятельности в течение дня.
Это может привести к повышению уровня кортизола
Кортизол - это стероидный гормон, высвобождаемый в ответ на стресс. Результаты исследования, проведенного в 2015 году, показали, что пропускание утреннего приема пищи приводит к увеличению концентрации свободного кортизола. А это значит, что отсутствие завтрака является настоящим стрессом для организма. По словам диетологов, высокий уровень кортизола в организме может привести к множеству негативных эффектов, включая лишний вес, подавление иммунитета, повышенный риск болезней и дисбаланс сахара в крови. Чтобы предотвратить эти негативные последствия, стоит задуматься о том, чтобы регулярно завтракать.
Это может привести к головным болям
Будь тому виной кофеиновый «взрыв», низкий уровень сахара в крови или все вместе, но отказываясь от завтрака, вы подвергаете себя риску головной боли и мигрени. Ученые связывают это с падением уровня глюкозы в крови, но виновниками также могут быть гормоны стресса, высвобождаемые организмом во время нехватки питательных веществ.
Однако это может продлить вашу жизнь
Читайте также: Врачи назвали самые опасные последствия бессонницы
В одном исследовании ученые доказали, что долгосрочное умеренное ограничение калорийности (не более чем на 10-15 %) может привести к увеличению продолжительности жизни и отсутствию хронических заболеваний, связанных с возрастом. Хотя это не совсем правильный метод борьбы со старением и подходит далеко не всем, преимущества очевидны. Важно лишь убедиться, что вы практикуете ограничение калорийности под надзором врача.
Когда жизнь, что называется, бьет ключом (а для большинства из нас это происходит каждый день), мы просыпаемся по утрам и несемся куда-то сломя голову. И забываем об одной важной вещи – завтраке. В течение многих лет нам всем говорили, что завтрак – самая важная еда дня и ее ни в коем случае нельзя пропускать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аптека24.
Это может замедлить ваш метаболизм
Несбалансированное питание в течение дня на регулярной основе может отрицательно повлиять на ваш метаболизм. Распространенное мнение о том, что, именно съедая завтрак, мы «запускаем» процесс метаболизма, весьма спорно. Однако наш метаболизм вполне может замедлиться, если мы не поедим вскоре после пробуждения. Так происходит, потому что организм посылает сигналы в мозг о сохранении жиров и энергии про запас, до тех пор, пока его снова не накормят.
Так что, если вам абсолютно не хочется есть сразу же после пробуждения, оставляйте завтрак на более позднее утро. Но пусть он будет насыщен белком и сложными углеводами.
Это может привести к увеличению веса
Хотя мнение и неточное, но такая вероятность все же существует. Большие пропуски между приемами пищи приводят к повышению чувства голода в течение дня, а это чревато дополнительными перекусами или перееданию позднее в тот же день. Одно можно сказать точно: пропустить прием пищи и думать, что тем самым вы сэкономили калории, в корне неправильно. Ведь все эти сэкономленные калории с лихвой компенсируются при следующем приеме пищи. Тем не менее другие исследования показали, что на самом деле не имеет никакого значения, едите вы завтрак или нет – на вес это никак не влияет. Похоже, что в этом случае результат зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.
Это вредит мозговым функциям
Мозг работает на глюкозе, поэтому, находясь в состоянии голодания в течение ночи, утром он требует «дозаправки» в виде потребления углеводов, которые впоследствии преобразуются в глюкозу. Если вы пропустите завтрак, функции мозга от этого могут пострадать, что скажется на вашей деятельности в течение дня.
Это может привести к повышению уровня кортизола
Кортизол - это стероидный гормон, высвобождаемый в ответ на стресс. Результаты исследования, проведенного в 2015 году, показали, что пропускание утреннего приема пищи приводит к увеличению концентрации свободного кортизола. А это значит, что отсутствие завтрака является настоящим стрессом для организма. По словам диетологов, высокий уровень кортизола в организме может привести к множеству негативных эффектов, включая лишний вес, подавление иммунитета, повышенный риск болезней и дисбаланс сахара в крови. Чтобы предотвратить эти негативные последствия, стоит задуматься о том, чтобы регулярно завтракать.
Это может привести к головным болям
Будь тому виной кофеиновый «взрыв», низкий уровень сахара в крови или все вместе, но отказываясь от завтрака, вы подвергаете себя риску головной боли и мигрени. Ученые связывают это с падением уровня глюкозы в крови, но виновниками также могут быть гормоны стресса, высвобождаемые организмом во время нехватки питательных веществ.
Однако это может продлить вашу жизнь
Читайте также: Врачи назвали самые опасные последствия бессонницы
В одном исследовании ученые доказали, что долгосрочное умеренное ограничение калорийности (не более чем на 10-15 %) может привести к увеличению продолжительности жизни и отсутствию хронических заболеваний, связанных с возрастом. Хотя это не совсем правильный метод борьбы со старением и подходит далеко не всем, преимущества очевидны. Важно лишь убедиться, что вы практикуете ограничение калорийности под надзором врача.
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