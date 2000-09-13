Раздел: Медицина
Врачи назвали неожиданную причину развития рака
Косметика и шампуни - первая причина рака.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Джорджа Мэйсона в США, косметические средства и продукты личной гигиены содержат в себе химические субстанции, которые образуют опасные соединения с женскими половыми гормонами. В результате таких слияний развивается рак груди, утверждают специалисты на страницах журнала Environment International, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
«Даже сравнительно небольшого количества химических веществ из косметики, кремов, лосьонов или шампуней достаточно для того, чтобы уровни женских половых гормонов начали отклоняться от своих нормальных значений. Особенно для женщин опасны комбинации этих соединений в их организме», - сообщили авторы нового исследования в публикации издания.
С таким мнение специалисты выступили после подведения итогов проекта с участием 143 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, не имевших к началу исследования имели хронических заболеваний и не пользовавшихся гормональными контрацептивами. Медики брали у них образцы мочи и тестировали их на уровень содержания химических веществ из состава продуктов косметики и личной гигиены. Кроме того женщинам измеряли уровни репродуктивных гормонов.
Таким образом выяснилось, что «коктейли», образуемые в женском организме соединениями из химикатов и гормонов, - это настоящая бомба замедленного действия. Подобные конгломераты влияют на гормональный фон и создают предпосылки для возникновения рака.
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«Мы выяснили, что сочетание парабенов и бисфенола А приводит к аномальному повышению уровня эстрадиола, а коктейль из фенолов и бензофенонов, наоборот, снижает секрецию этого гормона», - сообщили, в частности, исследователи.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Джорджа Мэйсона в США, косметические средства и продукты личной гигиены содержат в себе химические субстанции, которые образуют опасные соединения с женскими половыми гормонами. В результате таких слияний развивается рак груди, утверждают специалисты на страницах журнала Environment International, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
«Даже сравнительно небольшого количества химических веществ из косметики, кремов, лосьонов или шампуней достаточно для того, чтобы уровни женских половых гормонов начали отклоняться от своих нормальных значений. Особенно для женщин опасны комбинации этих соединений в их организме», - сообщили авторы нового исследования в публикации издания.
С таким мнение специалисты выступили после подведения итогов проекта с участием 143 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, не имевших к началу исследования имели хронических заболеваний и не пользовавшихся гормональными контрацептивами. Медики брали у них образцы мочи и тестировали их на уровень содержания химических веществ из состава продуктов косметики и личной гигиены. Кроме того женщинам измеряли уровни репродуктивных гормонов.
Таким образом выяснилось, что «коктейли», образуемые в женском организме соединениями из химикатов и гормонов, - это настоящая бомба замедленного действия. Подобные конгломераты влияют на гормональный фон и создают предпосылки для возникновения рака.
Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину рака кишечника
«Мы выяснили, что сочетание парабенов и бисфенола А приводит к аномальному повышению уровня эстрадиола, а коктейль из фенолов и бензофенонов, наоборот, снижает секрецию этого гормона», - сообщили, в частности, исследователи.
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