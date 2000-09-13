Раздел: Медицина
Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью
Почему после мытья волос не следует заворачивать голову в полотенце.
Многие в начале осени замечают, что волосы стали тусклыми и ломкими. В этом нет ничего удивительного: летнее солнце действовало на них достаточно агрессивно. Важно подобрать необходимую косметику для ухода и скорректировать питание, советуют косметологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Если шампунь выбран правильно, волосы можно будет укрепить и вернуть им блеск. В средства гигиены можно добавлять масла: розовое, облепиховое, репейное. Если волосы сухие, перед мытьем можно втереть немного масла в корни и посидеть минут 10 - 20.
Для мытья важно использовать теплую, а не горячую воду, повреждающую волосы. А в конце процедуры желательно ополаскивать их отварами трав.
Не стоит расчесывать мокрые волосы. Так вы их еще больше повредите. Мокрые волосы нежелательно собирать в хвост или заплетать. Использовать фен или плойку нельзя.
После мытья лучше не заворачивать голову в полотенце: из-за этого нарушается кожное дыхание, что способствует ломкости волос.
Кстати, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, их нужно стричь примерно раз в три месяца.
Полезен массаж головы, усиливающий кровоснабжение кожи и волосяных луковиц. Делать его рекомендуется каждый день, особенно перед сном, в течение десяти минут. Можно использовать специальный массажер.
Если волосы сухие, секутся кончики, обязательно нужно пользоваться бальзамами и питательными масками.
Читайте также: Косметологи подсказали, как ухаживать за кожей после 30 лет
Важно разнообразить питание. В рационе должны быть белки, железо, цинк, селен, Омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е и группы В. Полезны жирная рыба и другие морепродукты, орехи, яйца, печень, бобовые, каши.
Многие в начале осени замечают, что волосы стали тусклыми и ломкими. В этом нет ничего удивительного: летнее солнце действовало на них достаточно агрессивно. Важно подобрать необходимую косметику для ухода и скорректировать питание, советуют косметологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Если шампунь выбран правильно, волосы можно будет укрепить и вернуть им блеск. В средства гигиены можно добавлять масла: розовое, облепиховое, репейное. Если волосы сухие, перед мытьем можно втереть немного масла в корни и посидеть минут 10 - 20.
Для мытья важно использовать теплую, а не горячую воду, повреждающую волосы. А в конце процедуры желательно ополаскивать их отварами трав.
Не стоит расчесывать мокрые волосы. Так вы их еще больше повредите. Мокрые волосы нежелательно собирать в хвост или заплетать. Использовать фен или плойку нельзя.
После мытья лучше не заворачивать голову в полотенце: из-за этого нарушается кожное дыхание, что способствует ломкости волос.
Кстати, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, их нужно стричь примерно раз в три месяца.
Полезен массаж головы, усиливающий кровоснабжение кожи и волосяных луковиц. Делать его рекомендуется каждый день, особенно перед сном, в течение десяти минут. Можно использовать специальный массажер.
Если волосы сухие, секутся кончики, обязательно нужно пользоваться бальзамами и питательными масками.
Читайте также: Косметологи подсказали, как ухаживать за кожей после 30 лет
Важно разнообразить питание. В рационе должны быть белки, железо, цинк, селен, Омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е и группы В. Полезны жирная рыба и другие морепродукты, орехи, яйца, печень, бобовые, каши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
Оставьте свой комментарий