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Раздел: Медицина  
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Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью

Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осеньюПочему после мытья волос не следует заворачивать голову в полотенце.

Многие в начале осени замечают, что волосы стали тусклыми и ломкими. В этом нет ничего удивительного: летнее солнце действовало на них достаточно агрессивно. Важно подобрать необходимую косметику для ухода и скорректировать питание, советуют косметологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Если шампунь выбран правильно, волосы можно будет укрепить и вернуть им блеск. В средства гигиены можно добавлять масла: розовое, облепиховое, репейное. Если волосы сухие, перед мытьем можно втереть немного масла в корни и посидеть минут 10 - 20.

Для мытья важно использовать теплую, а не горячую воду, повреждающую волосы. А в конце процедуры желательно ополаскивать их отварами трав.

Не стоит расчесывать мокрые волосы. Так вы их еще больше повредите. Мокрые волосы нежелательно собирать в хвост или заплетать. Использовать фен или плойку нельзя.

После мытья лучше не заворачивать голову в полотенце: из-за этого нарушается кожное дыхание, что способствует ломкости волос.

Кстати, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, их нужно стричь примерно раз в три месяца.

Полезен массаж головы, усиливающий кровоснабжение кожи и волосяных луковиц. Делать его рекомендуется каждый день, особенно перед сном, в течение десяти минут. Можно использовать специальный массажер.

Если волосы сухие, секутся кончики, обязательно нужно пользоваться бальзамами и питательными масками.

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Важно разнообразить питание. В рационе должны быть белки, железо, цинк, селен, Омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е и группы В. Полезны жирная рыба и другие морепродукты, орехи, яйца, печень, бобовые, каши.
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 Теги: осень, уход, волосы, советы

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Сегодня, 13:49 » Автор: Алена Шимко
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