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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему беременным опасно набирать вес

Врачи объяснили, почему беременным опасно набирать весОбъедаться беременным так же опасно, как и недоедать.

Чрезмерный набор веса во время беременности грозит развитием у ребенка сахарного диабета. В связи с этим "есть за двоих" беременным настоятельно не рекомендуется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.

Если во время беременности будущая мать набрала много лишних килограммов, ее малыш будет предрасположен к ожирению, гипертонии и пониженной чувствительности к инсулину. Причем еще до достижения 7-летнего возраста. В дальнейшем ребенка ждет развитие сердечно-сосудистых заболеваний и высокий риск появления сердечного приступа. Дети, матери которых во время беременности набрали недостаточно веса, тоже в зоне риска. К такому выводу пришли китайские ученые, проведя наблюдения за 900 беременными. Пишет известное британское издание Dailymail.

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Согласно рекомендациям Института медицины в США, женщинам с весом в пределах нормы во время беременности разрешается набрать не более 16 кг и не менее 11,3 кг, беременным с индексом массы тела выше 30 отметок - не более 11 кг и не менее 7 кг, будущим матерям с ожирением - не более 9 кг и не менее 5 кг.
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 Теги: беременность, еда, вес, вред

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Сегодня, 15:14 » Автор: Алена Шимко
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