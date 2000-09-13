Раздел: Медицина
Пять причин, по которым нужно ежедневно есть шоколад
Шоколад поможет стать здоровее.
Эксперты назвали 5 причин, по которым нам нужно ежедневно есть шоколад. Впрочем, миллионы людей делают это и без всяких научных рекомендаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови.
Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.
Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.
Читайте также: Лакомство, которое избавит от утренней сонливости
Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.
Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.
Эксперты назвали 5 причин, по которым нам нужно ежедневно есть шоколад. Впрочем, миллионы людей делают это и без всяких научных рекомендаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на МедИнфо.
Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови.
Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.
Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.
Читайте также: Лакомство, которое избавит от утренней сонливости
Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.
Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1404
0
Также советуем посмотреть
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
Оставьте свой комментарий