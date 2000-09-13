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Раздел: Медицина  
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В Украине зафиксировали новый случай ботулизма

В Украине зафиксировали новый случай ботулизмаЖенщина сама приготовила вяленую рыбу.

В городе Днепр зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.

"Заболела женщина 49 лет после употребления вяленой рыбы собственного приготовления. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации Днепропетровской городской клинической больницы № 21", - говорится в сообщении.

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В Минздраве призвали украинцев воздержаться от употребления вяленой рыбы.
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 Теги: ботулизм, рыба, болезнь

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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