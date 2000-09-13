В Украине зафиксировали новый случай ботулизма

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Ранее, средства на закупку этого лекарства даже не закладывали в бюджет

Вяленую или копченую рыбу в украинских магазинах нужно покупать ту, которая представлена в перфорированной упаковке.

В летний период медики обратили внимание людей на то, что лучше всего отказаться от кремовых кондитерских изделий, вяленой рыбы, а также призвали более внимательно относиться к сроку хранения продуктов. Ирина Зубкова, главный госсанврач их Харькова, обратила внимание на то, что при покупке любых продуктов необходимо особое