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Раздел: Медицина  
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Медики нашли возможные причины появления рака кишечника

Медики нашли возможные причины появления рака кишечникаРанее такую причину даже не рассматривали.

Исследователи из Германии доказали, что клеточный стресс в сочетании с нарушениями микробиоты кишечника вызывает развитие рака толстой кишки.

Эта комбинация ранее считалась причиной исключительно воспалительных заболеваний, однако клинические данные более 500 пациентов доказывают их влияние на рост опухоли, сообщается на сайте Мюнхенского технического университета. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.

«Исследуя роль бактерий кишечника в развитии воспаления, мы обнаружили удивительный факт: микробиота и клеточный стресс не только вызывали рак, но и делали это даже без предварительного воспалительного процесса в толстом кишечнике», - говорит исследователь Дирк Халлер.

Команда провела анализ данных 541 пациента с раком толстой кишки. Выяснилось, что нарушение микрофлоры кишечника и повышенный уровень белка ATF6, который вызывает клеточный стресс, увеличивали вероятность рецидива рака.

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«Стало очевидно, что хронические воспалительные процессы не влияют на развитие рака толстой кишки. Теперь следует подробнее изучить бактериальную флору, чтобы использовать возможности микробиоты для лечения рака», - заключает ученый.
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 Теги: Медики, кишечник, рак

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Сегодня, 21:29 » Автор: Едгар Букмирза
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