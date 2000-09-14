Раздел: Медицина
Ученые выявили связь курения с развитием слабоумия
Сигареты повышают риск возникновения деменции.
Исследование ученых из Сеульского национального университета в Южной Корее выявило, что курильщики имеют 20%-ный риск развития деменции в пожилом возрасте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Опасения, что курение сигарет постепенно приводит к ухудшению памяти и мыслительных процессов, значительно выросли за последнее десятилетие, и новые данные, основанные на изучении большого количества людей, подтверждают этот факт. По словам медиков, отказ от вредной привычки может защитить миллионы людей от возникновения нейродегенеративного расстройства в дальнейшей жизни.
В ходе испытаний специалисты на протяжении 11 лет отслеживали 46000 мужчин в возрасте старше 60 лет. Эксперты обнаружили, что люди, которые никогда не курили, имели на 19% меньше шансов быть пораженными деменцией по сравнению с курильщиками. Также было установлено, что бывшие курильщики, которые отказались от вредной привычки, по меньшей мере, четыре года назад, на 14% реже сталкивались с деменцией.
Таким образом, прекращение курения было связано с уменьшением риска возникновения слабоумия в долгосрочной перспективе, подытоживают исследователи. Что касается болезни Альцгеймера – наиболее распространенной формы деменции – то риск ее развития был на 18% ниже у некурящих людей, чем у курильщиков. При этом некурящие люди также на 30% реже становились жертвами сосудистой деменции, вызванной нарушением кровотока в мозге.
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Специалисты не могут точно сказать, почему курение повышает шансы пострадать от деменции, так как исследование носило наблюдательный характер. Тем не менее, предполагается, что курение, как и алкоголь, разрушает серое вещество мозга – клетки, которые несут ответственность за хранение информации.
Исследование ученых из Сеульского национального университета в Южной Корее выявило, что курильщики имеют 20%-ный риск развития деменции в пожилом возрасте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Опасения, что курение сигарет постепенно приводит к ухудшению памяти и мыслительных процессов, значительно выросли за последнее десятилетие, и новые данные, основанные на изучении большого количества людей, подтверждают этот факт. По словам медиков, отказ от вредной привычки может защитить миллионы людей от возникновения нейродегенеративного расстройства в дальнейшей жизни.
В ходе испытаний специалисты на протяжении 11 лет отслеживали 46000 мужчин в возрасте старше 60 лет. Эксперты обнаружили, что люди, которые никогда не курили, имели на 19% меньше шансов быть пораженными деменцией по сравнению с курильщиками. Также было установлено, что бывшие курильщики, которые отказались от вредной привычки, по меньшей мере, четыре года назад, на 14% реже сталкивались с деменцией.
Таким образом, прекращение курения было связано с уменьшением риска возникновения слабоумия в долгосрочной перспективе, подытоживают исследователи. Что касается болезни Альцгеймера – наиболее распространенной формы деменции – то риск ее развития был на 18% ниже у некурящих людей, чем у курильщиков. При этом некурящие люди также на 30% реже становились жертвами сосудистой деменции, вызванной нарушением кровотока в мозге.
Читайте также: Названы главные правила борьбы с перееданием
Специалисты не могут точно сказать, почему курение повышает шансы пострадать от деменции, так как исследование носило наблюдательный характер. Тем не менее, предполагается, что курение, как и алкоголь, разрушает серое вещество мозга – клетки, которые несут ответственность за хранение информации.
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