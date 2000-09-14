Медики рассказали, как уход за кожей может навредить здоровью

Популярные средства несут опасность для организма.



Исследователи провели анализ всех результатов эксперимента и пришли к выводу, что даже безобидные на первый взгляд уходовые средства, которые должны приносить пользу, могут привести к серьезным последствиям для организма женщины, сообщает



Ученые провели исследования нескольких сотен образцов мочи женщин от 18 до 44 лет и обнаружили, что их почки выделяют количество вредных веществ выше нормы. Исследователи проверяли анализы по нескольку раз, но результат особо не отличался. Такой эксперимент проводится в первый раз и он сразу же выдал однозначный ответ по поводу косметических средств.



Исследование показало, что если даже небольшое количество парабенов и бисфенола А (BPA) производители добавят в средства по уходу за кожей, то они могут стать причиной рака и даже бесплодия у женщин, так как способствуют гормональным сбоям в организме, а в частности выделению большого количества эстрогена, что приводит к раку молочной железы - самой распространенной формы онкологии у женщин.



«В повседневной жизни женщины подвергаются риску появления опасных заболеваний, даже применяя косметические средства. Речь идет о множестве проблем со здоровьем, начиная от сердечно-сосудистых проблем, бесплодием и возникновению рака», - отметила Аня Поллак, являющаяся доцентом университета Джорджа Мейсона в США.



Такие исследования еще раз призывают женщин следить за всем, что они покупают из уходовых средств, ведь все, что наносится на кожу, пусть даже не употребляется внутрь, может нанести непоправимый вред организму и привести ко множеству заболеваний. Ученые заботятся о здоровье населения Земли и потому проводят множество исследований, чтобы выявить все, что может пагубно повлиять на здоровье и жизнь человека.



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Впрочем, такие компоненты в основном являются искусственного происхождения и добавляются в производимые человеком продукты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исследователи провели анализ всех результатов эксперимента и пришли к выводу, что даже безобидные на первый взгляд уходовые средства, которые должны приносить пользу, могут привести к серьезным последствиям для организма женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Ученые провели исследования нескольких сотен образцов мочи женщин от 18 до 44 лет и обнаружили, что их почки выделяют количество вредных веществ выше нормы. Исследователи проверяли анализы по нескольку раз, но результат особо не отличался. Такой эксперимент проводится в первый раз и он сразу же выдал однозначный ответ по поводу косметических средств.Исследование показало, что если даже небольшое количество парабенов и бисфенола А (BPA) производители добавят в средства по уходу за кожей, то они могут стать причиной рака и даже бесплодия у женщин, так как способствуют гормональным сбоям в организме, а в частности выделению большого количества эстрогена, что приводит к раку молочной железы - самой распространенной формы онкологии у женщин.«В повседневной жизни женщины подвергаются риску появления опасных заболеваний, даже применяя косметические средства. Речь идет о множестве проблем со здоровьем, начиная от сердечно-сосудистых проблем, бесплодием и возникновению рака», - отметила Аня Поллак, являющаяся доцентом университета Джорджа Мейсона в США.Такие исследования еще раз призывают женщин следить за всем, что они покупают из уходовых средств, ведь все, что наносится на кожу, пусть даже не употребляется внутрь, может нанести непоправимый вред организму и привести ко множеству заболеваний. Ученые заботятся о здоровье населения Земли и потому проводят множество исследований, чтобы выявить все, что может пагубно повлиять на здоровье и жизнь человека.Впрочем, такие компоненты в основном являются искусственного происхождения и добавляются в производимые человеком продукты.



