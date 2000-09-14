Медики поделились правилами эффективного омоложения

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Оказывается, у каждого из нас есть реальная возможность омолодить сердце и увеличить тем самым продолжительность жизни.

Психолог доктор Дэвид Уикс из Королевской больницы Эдинбурга утверждает, что людям, которые хотят выглядеть моложе, достаточно регулярно заниматься сексом. Это поможет им выглядеть на 5–7 лет моложе своего возраста. Исследование доктора Дэвида Уикса длилось в течении десяти лет. В нем согласились принять участие одна тысяча