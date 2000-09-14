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Медики поделились правилами эффективного омоложения

Медики поделились правилами эффективного омоложения В Британии провели масштабное исследование способов омоложения.

Учёные опубликовали данные исследования, согласно которому проверили все ныне популярные методы, используемые людьми для того, чтобы выглядеть моложе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Проверке учёных подверглись все известные методы для лучшей внешности: спортзал, различные процедуры, диеты и даже кремы для омоложения. И ни один из них не оказался настолько полезным, как просто половая близость мужчины и девушки.

Британские учёные отмечают, что проводили исследование среди более чем тысячи человек, разделив их на две группы. Из них та часть, которая занималась сексом минимум раз в неделю, чувствует себя гораздо лучше, чем та, у которой половая близость возникает максимум раз в месяц, а то и реже.

Также среди участников первой группы отмечалась повышенная работоспособность и лучшее самочувствие в плохую погоду. Важным является и психологический фактор: среди тех, кто занимается сексом часто, отмечена более крепкая психика и лучшая стрессоустойчивость в отличие от второй группы людей.

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Но главный плюс - внешность. Кожа и лицо людей из первой группы выглядели моложе их лет, не были покрыты прыщами или сыпью, и фигура была лучше. Таким образом, секс является не только лучшим способом для того, чтобы выглядеть моложе. Он также достаточно эффективен при борьбе с ожирением и плохим самочувствием.
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 Теги: омоложение, советы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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