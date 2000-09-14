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Раздел: Медицина  
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Диетолог рассказала, кому нельзя есть каши

Диетолог рассказала, кому нельзя есть каши Разные каши имеют свои противопоказания.

Традиционно каши считают полезным блюдом, однако медики отмечают, что не все крупы положительно влияют на здоровье человека. Об этом рассказала диетолог Мария Мухина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Оказывается, каши могут быть вредными, прежде всего, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей с лишним весом.

Овсянка содержит фитиновую кислоту, которая вымывает из организма кальций. Поэтому диетолог не советует ее употреблять чаще, чем раз в неделю.

Если у человека определили остеопороз, то необходимо посоветоваться с врачом. Также не стоит есть овсянку людям, у которых не усваивается глютен.

Манная каша очень полезна для пожилых людей, так как богата веществом фитин, который улучшает состояние эластичной ткани и связок в суставах. Однако диабетикам, и людям, склонным к ожирению, манку есть нельзя.

По словам диетолога, особо полезен коричневый рис. Блюда из такой крупы нормализуют сон, активизируют мозговую деятельность, способствуют выведению лишней жидкости и улучшают состояние нервной системы.

Белый рис нельзя употреблять диабетикам и людям, страдающим склерозом. Кроме того, по мнению диетологов, слишком частое употребление блюд из риса может способствовать образованию камней в почках.

Так, одна из самых полезных круп – гречневая каша. Она содержит много полезных микроэлементов. Гречку полезно употреблять беременным женщинам и людям, перенесшим операцию. Микроэлементы этой крупы положительно влияют на волосы и ногти.

Однако, несмотря на это, на гречку не стоит налегать людям, склонным к запорам и газообразованию, а также при почечной недостаточности.

После перенесенного инсульта, инфаркта, после переломов, растяжений и вывихов организму необходимо восстановление – поэтому врачи рекомендуют употреблять блюда из пшена.

Пшенную кашу не стоит есть людям с болезнями почек или повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой или подагрой.

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Пшенную кашу стоит есть после перенесенного инсульта, инфаркта или после переломов.
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 Теги: каши, противопоказания

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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