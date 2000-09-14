» » Медики поделились рецептом напитка, приостанавливающем рак
Раздел: Медицина  
0

Медики поделились рецептом напитка, приостанавливающем рак

Медики поделились рецептом напитка, приостанавливающем ракЭтот чай заменяет химические вещества, содержащиеся в лекарствах.

Низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

К такому выводу пришли ученые из Университета Сэлфорда в Великобритании.

Они утверждают, что полученные ими выводы доказывают способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для прекращения метастазирования некоторых раковых клеток.

"Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами, он не дает клеткам повторно получать "топливо", тем самым делая их неактивными и мертвыми", - рассказали авторы исследования.

Читайте также: Медики поделились рецептом хорошего природного антибиотика

Также отмечается, что целебные возможности этого чая изучены не до конца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, чай, напиток, матча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Алена Шимко
     352
     0

Похожие новости по теме

Этот витамин может остановить развития рака в организме Этот витамин может остановить развития рака в организме

Медики поделились результатами исследования витамина С.

Медики поделились рецептом крепкого иммунитета Медики поделились рецептом крепкого иммунитета

Главное - это здоровый сон.

Медики поделились рецептом, избавляющим от боли в суставах Медики поделились рецептом, избавляющим от боли в суставах

Боль в ногах, спине и суставах может ограничить ваш образ жизни.

Медики поделились рецептом хорошего природного антибиотика Медики поделились рецептом хорошего природного антибиотика

Природная защита от вирусов.

Аспирин останавливает рост раковых клеток, - ученые Аспирин останавливает рост раковых клеток, - ученые

Медики рассказали, как аспирин влияет на развитие рака.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх