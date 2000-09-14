Раздел: Медицина
Медики поделились рецептом напитка, приостанавливающем рак
Этот чай заменяет химические вещества, содержащиеся в лекарствах.
Низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
К такому выводу пришли ученые из Университета Сэлфорда в Великобритании.
Они утверждают, что полученные ими выводы доказывают способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для прекращения метастазирования некоторых раковых клеток.
"Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами, он не дает клеткам повторно получать "топливо", тем самым делая их неактивными и мертвыми", - рассказали авторы исследования.
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Также отмечается, что целебные возможности этого чая изучены не до конца.
Низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
К такому выводу пришли ученые из Университета Сэлфорда в Великобритании.
Они утверждают, что полученные ими выводы доказывают способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для прекращения метастазирования некоторых раковых клеток.
"Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами, он не дает клеткам повторно получать "топливо", тем самым делая их неактивными и мертвыми", - рассказали авторы исследования.
Читайте также: Медики поделились рецептом хорошего природного антибиотика
Также отмечается, что целебные возможности этого чая изучены не до конца.
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